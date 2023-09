La posture diplomatique de la Turquie, membre de l'OTAN depuis 1952, est devenue de plus en plus difficile à cerner pour ses alliés. Les récents commentaires d'Erdogan, évoquant une confiance mutuelle entre la Russie et la Turquie, ont mis en lumière les défis auxquels l'Alliance est confrontée. En affirmant que « la Russie est aussi fiable que l'Occident », Erdogan envoie un message clair : la Turquie ne souhaite pas être contrainte à choisir entre les deux. "Dans la mesure où l'Occident est digne de confiance, la Russie l'est tout autant. Depuis 50 ans, nous attendons aux portes de l’Union européenne. En ce moment, je fais confiance à la Russie autant qu’à l’Occident", a-t-il déclaré.

Entre l'UE et la Turquie : Des Relations Complexes

Le président turc a accordé une interview à PBS, une chaîne de télévision américaine, depuis New York, où il a également pris la parole à l'Assemblée générale de l'ONU. Alors que la relation entre l'Union européenne et la Turquie a été tendue ces dernières années, Erdogan évoque une « fenêtre d'opportunité » pour améliorer ces relations. Ce changement de ton, qui contraste avec ses critiques antérieures envers l'UE, suggère une diplomatie fluctuante, guidée par un pragmatisme à toute épreuve. Erdogan cherche clairement à maintenir des options ouvertes avec le bloc européen.

L'habileté d'Erdogan à naviguer sur la scène internationale ne se limite pas à la politique traditionnelle. Sa rencontre avec le PDG américain Elon Musk à New York démontre une volonté de diversifier ses relations et d'étendre son influence bien au-delà des cercles diplomatiques habituels. Le président turc utilise ces interactions pour souligner sa vision d'un monde plus équitable, un thème qu'il a également abordé dans son dernier livre.

Relations avec la Russie : Plus Qu’une Simple Diplomatie

La relation entre la Turquie et la Russie dépasse la simple diplomatie conventionnelle. Erdogan n'a pas caché le fait que les deux pays entretiennent des liens solides dans des domaines tels que l'approvisionnement en gaz et l'industrie de la défense. Ces relations pragmatiques et multidimensionnelles soulignent le désir d'Erdogan de maintenir une politique étrangère flexible.

Finalement, ce que cherche Erdogan, c'est une approche « gagnant-gagnant » dans ses relations internationales, que ce soit avec l'UE, la Russie, ou les États-Unis. Cette stratégie d'équilibre lui permet de garder un pied dans différents camps, tout en maximisant les avantages pour la Turquie. Mais cette position d'équilibriste, bien qu'efficace à court terme, pose des questions sur la manière dont la Turquie envisage son rôle dans un monde en constante évolution.