Vano Baby est un artiste et rappeur qu'on ne présente plus au Bénin, et même en Afrique de l'Ouest. Il est connu pour ses chansons mélangeant différents genres musicaux, y compris le rap, et pour ses paroles souvent axées sur des thèmes sociaux et personnels. Certains de ses titres populaires incluent "Madame" et "Adigoue Gboun Gboun". Il a acquis une reconnaissance à la fois au niveau national et sous-régional pour sa musique. Mais la vie n'a pas toujours été rose pour l'artiste. Vano Baby a en effet récemment révélé un aspect méconnu de son parcours.

Aujourd'hui synonyme de réussite, il a raconté sans détour les épreuves qui ont jalonné son chemin vers la gloire. Ces révélations intimes, partagées sur TikTok, dévoilent une facette vulnérable et humaine de l'artiste, loin des feux de la rampe. Réussir dans le monde de la musique était loin d'être une évidence pour Vano. Avant de connaître le succès, chaque franc économisé était un investissement dans son rêve musical. Il s'est souvenu des jours où il lavait des marmites lors de cérémonies, luttant pour joindre les deux bouts et pour subvenir à ses besoins, tout en gardant vivante la flamme de sa passion pour la musique.

« Je lavais les marmites sur les lieux de cérémonies pendant 4 à 5 jours pour gagner 2 500 à 3 000 FCFA. C’est avec cet argent que j’achetais les couches et le lait pour mon enfant. J’arrivais à économiser difficilement 500 FCFA pour mes séances en studio. Rien n’est facile dans la vie… » a-t-il affirmé.

Le rappeur évoque avec émotion les moments de détresse, où la faim le tenaillait, l'obligeant à se rendre chez sa mère pour un peu de réconfort. Ces jours difficiles ont cimenté sa détermination à réussir et à s'offrir un meilleur avenir. Les souvenirs du refus fier d'un billet de 500 FCFA que sa mère voulait lui donner sont devenus des symboles de sa résilience et de son engagement envers son art pour ses fans.

Persévérance et détermination

De ces jours d'épreuve à la réalisation de ses rêves, Vano Baby a prouvé que la persévérance et la foi en soi peuvent surmonter les obstacles. Aujourd'hui, non seulement il est en mesure de répondre à ses besoins et à ceux de ses proches, mais il est également une source d'inspiration et un soutien pour d'autres. Il incarne la possibilité du succès, même pour ceux qui partent de loin.