Warren Buffett, le célèbre investisseur et président de Berkshire Hathaway, a récemment fait l'objet d'une attention accrue pour sa décision de vendre une partie de ses actions HP. En seulement trois jours, cette transaction a rapporté à Berkshire Hathaway la somme impressionnante de 158 millions de dollars. Cette opération a été révélée dans un dossier réglementaire mercredi dernier, suscitant des interrogations quant à la raison derrière cette décision.

Berkshire Hathaway détenait initialement une participation de 12,2 % dans HP, ce qui équivalait à environ 115 millions d'actions de la société. Cependant, avec la vente de 5,5 millions d'actions au prix unitaire compris entre 28 et 30 dollars, la participation de Berkshire Hathaway a été réduite à 11,7 %, soit environ 110 millions d'actions. Cette décision a été perçue comme une réduction significative de l'exposition de Berkshire Hathaway à HP. Il convient de noter que Berkshire Hathaway avait révélé sa position dans HP l'année précédente, ce qui avait entraîné une hausse spectaculaire du cours de l'action de la société.

Cependant, depuis ce sommet intrajournalier historique de 41,47 dollars, l'action HP a subi une baisse substantielle, perdant jusqu'à 32 % de sa valeur, pour se négocier à 28,33 dollars à la clôture de la journée de mercredi. Cette réduction de la valeur de la participation de Berkshire Hathaway s'explique non seulement par la chute du cours de l'action HP, mais également par les récentes cessions d'actions. Ainsi, la valeur totale de la participation de Berkshire Hathaway dans HP est passée de 5 milliards de dollars à son apogée à 3,3 milliards de dollars aujourd'hui.

Pour comprendre la décision de Warren Buffett et de son équipe de réduire leur participation dans HP, il faut se pencher sur la philosophie d'investissement de Buffett. En général, il évite les entreprises technologiques au profit d'entreprises qu'il considère comme plus simples, plus sûres et plus prévisibles. Toutefois, il convient de noter que Buffett fait une exception pour Apple, qu'il considère comme la position la plus importante de son portefeuille d'actions, la qualifiant même de « meilleure entreprise que toutes celles que nous possédons ». Il est intéressant de noter que Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, ont tous deux travaillé chez Hewlett-Packard à un moment donné de leur carrière.

La décision de Berkshire Hathaway de réduire sa participation dans HP demeure entourée de mystère, car les raisons exactes de cette réduction ne sont pas claires. Cependant, il est possible que l'investisseur ait été attiré par la société en partie en raison de sa valorisation modeste. Malgré un chiffre d'affaires net d'environ 63 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation de 5 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent, la capitalisation boursière de HP était relativement modeste, s'élevant à seulement 28 milliards de dollars à la clôture de la dernière séance.