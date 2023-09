L'Afrique est un continent doté d'une richesse minérale inégalée, abritant une grande variété de minéraux précieux, de métaux et de pierres. Des diamants étincelants du Botswana aux vastes réserves d'or de l'Afrique du Sud, en passant par le cobalt de la République démocratique du Congo essentiel à la fabrication des batteries, l'Afrique est une source majeure de matières premières pour le monde entier. Ces richesses souterraines ont le potentiel de transformer les économies africaines, d'attirer des investissements internationaux et de stimuler le développement industriel.

Le Nigeria, une nation dotée d'une riche histoire dans le domaine énergétique, a récemment fait la une des journaux nationaux après que son ministre du Développement des Minéraux solides, Dele Alake, ait révélé que les ressources minérales du pays sont estimées à 700 milliards de dollars. Cela positionne le Nigeria parmi les dix principaux acteurs du secteur énergétique mondial. Alake a partagé cette information lors d'une session spéciale en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, soulignant la volonté du Nigeria de répondre à la demande mondiale croissante de minéraux essentiels.

Le monde en transition

Le monde connaît actuellement une transition énergétique, passant des énergies fossiles aux énergies renouvelables comme le vent et le soleil. Cette évolution a mis en avant des minéraux auparavant méconnus du grand public, tels que le lithium, devenu un élément central des discussions quotidiennes en raison de son importance pour les véhicules électriques. Le Nigeria, en tant que pays riche en minéraux essentiels, est prêt à jouer un rôle prépondérant dans cette nouvelle ère énergétique selon le ministre.

Contrairement à ses voisins africains tels que le Ghana et le Mali, qui ont une longue histoire minière, le Nigeria n'a pas encore pleinement exploité son potentiel minier. Néanmoins, les choses sont sur le point de changer. Le pays possède des réserves substantielles de roches pegmatites de lithium dans plusieurs États et du graphite dans des lieux comme Kaduna. De plus, d'autres éléments rares essentiels à la production d'éoliennes et de moteurs de véhicules électriques sont présents dans les États de Nasarawa et du Plateau.

Tinubu veut changer les choses

Sous l'administration du président Bola Tinubu, le gouvernement nigérian vise à développer toute la chaîne de valeur des minéraux dans le pays. Pour le lithium, par exemple, l'objectif est de couvrir l'ensemble du processus, de l'extraction du minerai à la production finale. Le Nigeria est également ouvert aux investissements étrangers dans le secteur des minéraux solides, avec le président Tinubu accordant une importance primordiale à ce domaine.

Le Nigeria, doté de vastes ressources minérales et d'une volonté politique renouvelée, se prépare à jouer un rôle central dans le paysage énergétique mondial en mutation. Alors que le monde s'oriente vers un avenir à faibles émissions de carbone, le Nigeria semble déterminé à s'affirmer comme une destination minière de premier plan sur le continent africain.