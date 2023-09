Israël continue de faire des percées technologiques dans le domaine de la défense, et sa dernière innovation est le nouvel avion de surveillance "Oron". Les responsables israéliens qualifient cet aéronef comme "le plus avancé", grâce à ses capacités exceptionnelles alimentées par l'intelligence artificielle (IA). Le ministère israélien de la Défense a récemment présenté l'Oron, un avion de surveillance qui marque un tournant dans le développement technologique. Doté de systèmes d'IA, il peut suivre des cibles même par mauvais temps, offrant ainsi un avantage considérable en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Le général Yaniv Rotem, chef de la recherche et du développement militaire au sein du ministère de la Défense, a souligné l'importance de cette réalisation en déclarant : "La Direction de la recherche et du développement pour la défense (DDR&D) dirige le développement des systèmes de mission "Oron" depuis plus de neuf ans". Cette longue période de développement témoigne de l'engagement d'Israël à rester à la pointe de la technologie dans le domaine de la défense. L'Oron est conçu pour fournir aux Forces de défense israéliennes (FDI) des capacités ISR innovantes et sans précédent.

Il est équipé de systèmes de détection révolutionnaires, notamment des structures radar embarquées et une diversité de capteurs de connexion. Ces systèmes sont capables de collecter des données précieuses en temps réel et de les transmettre aux unités d'intelligence désignées. Ce qui distingue vraiment l'Oron, c'est son utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour le traitement des données. Le général Rotem a expliqué : "L'utilisation de l'intention d'innovation de l'intelligence artificielle (IA) de connexion permet un système de traitement de données automatisé supplémentaire productif, dont l'une des intentions est de créer une intelligence exploitable en temps réel, améliorant ainsi l'efficacité des articles exprimant les activités opérationnelles de connexion de Tsahal."

En d'autres termes, l'Oron est capable de traiter rapidement d'énormes quantités de données et de les transformer en informations exploitables pour les opérations militaires. Cette capacité d'IA renforce considérablement l'efficacité des forces armées israéliennes. Il y a quelques jours Israël avait signé un accord gigantesque avec un pays européen, l'Allemagne pour ne pas le citer.