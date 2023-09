L’incendie meurtrier qui a eu lieu à Sèmè Kraké n’a pas fini de faire réagir. Récemment, c'est le chef de l’Église catholique, le Pape François, qui a reçu les nouvelles du drame et a présenté ses condoléances au peuple béninois. Dans un télégramme du secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, adressé à l’évêque de Porto-Novo, Mgr Aristide Gonzalo, le mardi 26 septembre 2023, le souverain pontife a exprimé sa compassion aux familles éplorées. Dans le message, il est écrit que le Pape François « prie pour le repos des personnes décédées, les confiant à la miséricorde de Dieu, ainsi que pour la guérison des blessés ».

L’incendie a fait 36 morts

Il a continué en exprimant son soutien « à ceux qui accompagnent les victimes de cette tragédie » tout en invoquant « sur chacun et sur la nation toute entière, en signe de réconfort, les bénédictions divines ». Notons que l’incendie de sèmè Kraké avait eu lieu le samedi 23 septembre 2023 et a fait 36 morts. Outre les personnalités politiques béninoises, le président sénégalais Macky Sall avait aussi présenté ses condoléances. Sur le réseau social X, il a présenté ses condoléances à son homologue béninois, Patrice Talon et au peuple béninois.

« Je présente mes condoléances émues au président Patrice Talon et au peuple béninois ami et frère suite au décès de plusieurs personnes dans l’explosion d’un dépôt de carburant. Paix à l’âme des victimes » a-t-il écrit. Pour rappel, après le drame, une enquête avait été ouverte par la justice béninoise. D’après le procureur près du tribunal de Porto-Novo, il est question « d’établir la cause exacte et de situer les responsabilités ». S’appuyant sur des déclarations de témoins, il avait fait savoir dans un communiqué que : « L'incendie aurait été probablement déclenché lors du déchargement des sacs d'essence ».