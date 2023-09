Le richissime homme d’affaires américain Elon Musk a évoqué pour la première fois un sujet dont il ne parle pas souvent. Il s’agit en effet de sa fille transgenre, Vivian. L’année dernière, elle avait déjà saisi la justice et obtenu un changement de nom. Cette dernière a également réaffirmé à cette occasion son désir de ne plus être lié ni de prêt ou de loin à son géniteur. Cet enfant du patron de Tesla qui est né Xavier Alexander a désormais pris le nom de jeune fille de sa mère et est appelée Vivian Jenna Wilson. Sa requête a été approuvée par un juge de la cour supérieure de Los Angeles, à Santa Monica.

Elon Musk est revenu sur le sujet dans sa biographie dont un extrait a été publié ce jeudi 31 août dans le Wall Street Journal. Selon Walter Isaacson qui est l’auteur de la biographie, la séparation d’Elon Musk avec Vivian « l'a peiné plus que toute autre chose dans sa vie depuis la mort de son premier enfant, Nevada (décédé à l'âge de 10 semaines du syndrome de la mort subite du nourrisson, NDLR)». Il indique que le nouveau patron de réseau social rebaptisé X était au départ « optimiste » quand il a appris la transition de son enfant.

Les choses auraient pris une autre tournure quand Vivian Jenna Wilson est devenue marxiste. « Elle a dépassé le stade du socialisme pour devenir une communiste à part entière et pense que tous les riches sont mauvais », aurait confié l’homme d’affaires américain à Walter Isaacson. Il insiste également sur un élément qui aurait été déclencheur de cette situation. L’enfant d’Elon Musk se serait radicalisé après son passage à Crossroads, une école privée de Santa Monica. Rappelons que la biographie du richissime homme d’affaires américain a abordé plusieurs parties de sa vie.