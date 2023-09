Les bouleversements géopolitiques de 2022, marqués par la guerre en Ukraine, ont profondément modifié l'approvisionnement en gaz de la France. Les États-Unis se sont imposés comme le principal fournisseur, avec 25% des entrées brutes, devançant des acteurs majeurs tels que la Norvège et la Russie, dont la part a chuté à 15%. Cette modification des sources d'approvisionnement est illustrée dans le rapport "Chiffres clés de l'énergie 2023", qui met également en lumière la dépendance croissante de la France à l'égard des importations d'énergies fossiles.

L'année 2022 a également vu une diversification significative des approvisionnements. Outre les États-Unis, la France s'est tournée vers d'autres pays, notamment deux fournisseurs africains, l'Algérie et le Nigeria, qui ont respectivement contribué à hauteur de 8% et 2% aux importations françaises de gaz. Les marchés ont joué un rôle non négligeable, avec 17% des achats où l'origine du gaz ne pouvait pas être retracée, reflétant une dynamique d'approvisionnement en mutation.

Des coûts qui s'envolent

Cependant, cette diversification et ce changement de fournisseurs principaux se sont traduits par une envolée des coûts. La facture énergétique de la France a presque triplé, atteignant un niveau record, avec une augmentation particulièrement marquée pour le gaz, qui a vu sa facture multipliée par 3,4. Ces coûts croissants ont eu des répercussions significatives, pesant à hauteur de 116,3 milliards d'euros dans le déficit commercial de la France.

L'accroissement des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) a été un facteur déterminant de l'augmentation des importations de gaz. Une partie du GNL importé était destinée à d'autres pays après regazéification, indiquant une forte croissance de la demande sur le marché international. La France, tout en gérant ses propres besoins énergétiques croissants, est ainsi devenue un acteur clé dans le commerce international du gaz.

L'année 2022 a été témoin d'un réajustement significatif des stratégies d'approvisionnement en gaz de la France, en réponse aux défis géopolitiques et économiques. L'émergence des États-Unis en tant que fournisseur principal, la diversification des sources, l'impact économique de la hausse des coûts et le rôle accru de la France dans le commerce du gaz marquent une période de transition et d'adaptation pour répondre aux exigences énergétiques du XXIe siècle.