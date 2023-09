Apple, le géant de la technologie bien connu pour ses innovations, travaille depuis un moment maintenant sur une solution d'appel d'urgence révolutionnaire utilisant des satellites. Cette fonctionnalité, baptisée "SOS d'urgence" a été introduite pour la première fois sur les iPhone 14 l'année dernière, offrant aux utilisateurs une liaison satellite pour envoyer des messages de détresse aux centres de secours. Alors que cette fonctionnalité a déjà sauvé de nombreuses vies dans des zones sans réseau téléphonique, elle rencontre encore des défis cruciaux.

L'un des plus pressants concerne la disponibilité des satellites nécessaires à son bon fonctionnement. Moins il y a de satellites à la disposition d'Apple, moins ces engins spatiaux survoleront fréquemment les utilisateurs qui en ont besoin. Les délais d'attente entre chaque passage peuvent varier de quelques minutes à plusieurs heures, en particulier dans les régions mal desservies. Pour résoudre ce problème, Apple a choisi de ne pas entrer directement dans l'industrie du lancement de satellites en orbite, une aventure complexe en soi.

Plutôt que d'envisager une collaboration avec SpaceX qui pourrait permettre d'avoir une fonction SOS ultrarapide à ses utilisateurs grâce à sa vaste constellation de satellites Starlink en orbite, la marque à la pomme a décidé de maintenir son partenariat avec Globalstar, son fournisseur actuel. Globalstar vient de conclure un accord de 64 millions de dollars avec SpaceX pour le lancement de satellites en grande quantité en orbite basse. Le nombre exact de satellites que Globalstar prévoit de déployer n'a pas encore été divulgué, mais selon un document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), ces lancements sont prévus entre 2023 et 2025.

Cette collaboration entre Apple, Globalstar et SpaceX promet d'améliorer considérablement la fiabilité et la rapidité de la fonctionnalité d'appel d'urgence par satellite sur les futurs iPhone. Il est important de noter que depuis l'année dernière, Apple a introduit la fonctionnalité « SOS d'urgence » sur ses iPhone 14, offrant aux utilisateurs la possibilité de communiquer avec les services de secours via un lien satellite en cas de situation critique. Cette innovation a déjà sauvé plusieurs vies dans des zones éloignées ou sans couverture réseau.