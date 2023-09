Le Maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, dans un communiqué en date de 12 septembre 2023, a fait le constat que malgré les multiples opérations de sensibilisation et de libération des espaces publics entreprises par la municipalité de Cotonou dans le cadre de la propreté de la ville, plusieurs domaines publics sont toujours occupés de façon anarchique et illégale par certains concitoyens.

C'est pourquoi, le Maire de Cotonou a demandé à ces derniers de "les libérer sans délai". "J'invite toutes les personnes concernées à mettre un terme à de telles pratiques et les informe du démarrage officiel sur toute l'étendue du territoire de la commune de Cotonou, des actions de répressions et de libération à compter du vendredi 15 septembre 2023" a -t-il indiqué. (Lire l'intégralité du communiqué).

