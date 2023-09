Les autorités russes sont montées au créneau ce vendredi 8 septembre pour se prononcer sur la série d’attaques qui a eu lieu au cours de ces dernières heures au Mali. À la faveur d’une déclaration qui a été faite par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, la Russie a réaffirmé son soutien aux autorités maliennes. Pour la diplomatie russe, il s’agit d’actes perpétrés pour saboter les différents efforts qui ont été faits par les autorités maliennes.

« Confirmant notre soutien constant aux efforts de Bamako visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la république amie du Mali, nous continuerons à lui fournir l'assistance nécessaire », indique la Russie. Moscou dénonce en effet « une tentative de porter un coup aux efforts de Bamako en vue d'assurer une vie paisible et maintenir la sécurité dans le pays ».

« De telles attaques criminelles pourraient conduire à une aggravation de la situation non seulement dans ce pays, mais dans toute la région saharo-sahélienne, qui traverse une période difficile », a alerté tout de même la diplomatie russe dans sa déclaration. Notons que ces déclarations interviennent dans un contexte où le Mali a été victime d’une série d’attaques au cours de ces dernières heures.

Dans deux attaques terroristes revendiquées par Al Qaïda tôt dans la matinée de ce vendredi 8 septembre, au moins 64 personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tués. Les attaques ont visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali. Selon un communiqué du gouvernement malien, une riposte des soldats maliens a permis de « neutraliser une cinquantaine de terroristes ». « Des dispositions immédiates ont été prises pour évacuer les passagers, les blessés, et sécuriser les lieux », ont poursuivi le communiqué. Un deuil national de trois jours a été décrété dans le pays.