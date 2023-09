Neymar, la star brésilienne du football, a récemment fait la une des journaux pour ses déclarations sur le Championnat saoudien, suscitant un débat intense parmi les amateurs de football. Lors d'une conférence de presse avec la Seleção, Neymar a exprimé son désir de continuer à représenter son pays sur le terrain. Cependant, ce qui a vraiment captivé l'attention de tous, c'est sa déclaration audacieuse selon laquelle le Championnat saoudien, qu'il a rejoint en août, pourrait être "peut-être meilleur que la Ligue 1".

Cette affirmation a pris tout le monde de court, car la Ligue 1 française est considérée comme l'une des ligues les plus compétitives et prestigieuses au monde. Neymar lui-même a passé plusieurs années au Paris Saint-Germain (PSG), où il a fait des vagues en tant que l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football. Pourtant, voilà que le Brésilien remet en question la qualité de cette ligue au profit du nouveau défi qu'il relève en Arabie saoudite. L'intégration de Neymar dans sa nouvelle vie en Arabie saoudite semble se dérouler sans heurts, du moins selon ses propres mots.

Il a fait preuve d'une attitude positive envers cette expérience, même s'il ne parle pas la langue arabe. Il a comparé le football saoudien à celui de l'Europe, soulignant que le ballon est rond et que les entraînements sont intensifs, ce qui pourrait expliquer sa perception du Championnat saoudien comme une compétition de haut niveau. Neymar ne semble pas prêt à faire marche arrière. Il est déterminé à réussir avec Al-Hilal et à découvrir une nouvelle culture. Il se dit heureux de son choix et reconnaissant de l'accueil chaleureux qu'il a reçu en Arabie saoudite.

"Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c'est possible que ce Championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. J'ai soif de titres, j'ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1, c'était faible mais c'est là où j'ai le plus souffert. (Rires.) Ça va être un Championnat intéressant et je suis sûr que vous allez regarder. [...] Je ne vais pas ressentir de difficulté d'adaptation. Je ne parle pas arabe mais après 5, 6 ans en France, mon français était nul. Ça ne sera pas différent. Je suis content de découvrir une nouvelle culture, j'ai été très bien reçu par tout un pays. Je suis content de mon choix et de ce futur qui se présente à moi", a affirmé Neymar selon L'Equipe.

Il faut préciser que depuis quelques mois, le championnat saoudien a recruté de grosses pointures. C'est le portugais Cristiano Ronaldo qui a ouvert le bal des arrivées en Arabie Saoudite. Par la suite des stars comme Benzema, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly et Neymar pour ne citer que celles-là ont rejoint les rangs cette année. Une chose est sûre, les yeux sont de plus en plus tournés vers ce nouveau championnat qui il y a quelques années n'intéressait pas grand monde.