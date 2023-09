Le samedi 16 septembre 2023 a marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre la Chine et le Niger. Le Représentant Spécial du Gouvernement chinois pour les Affaires Africaines, M. Liu Yuxi, a rencontré le Chef de l’État nigérien, le Général de Brigade Abdourahmane Tchiani. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs autres responsables nigériens, dont le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Les discussions ont été qualifiées d'« approfondies » et ont porté sur des sujets liés à la coopération et à l'amitié entre les deux nations.

Relations bilatérales : une histoire de longue date

Selon M. Yuxi, la relation entre la Chine et le Niger est « de longue date » et « très fructueuse ». Il a également exprimé son désir de « poursuivre et développer cette coopération » tout en « approfondissant l'amitié » entre les deux peuples. Cela marque une volonté manifeste de renforcer les liens, surtout dans un contexte où de nombreux pays occidentaux restreignent leur coopération avec les nouvelles autorités nigériennes.

La récente visite de M. Yuxi intervient dans un contexte particulièrement délicat pour le Niger, qui a vu un changement de régime suite à un coup d'État en juillet 2023. Contrairement à certains pays occidentaux qui ont choisi de restreindre leur coopération avec Niamey, notamment la France, Pékin a continué à maintenir ses relations dans le cadre de sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres nations.

Accent sur la coopération pétrolière

Il est à noter que la coopération entre la Chine et le Niger s'est particulièrement accentuée dans le secteur pétrolier depuis 2010. Les entreprises chinoises sont activement engagées dans l'exploitation du pétrole nigérien, ce qui montre l'étendue et la variété de la collaboration bilatérale entre les deux pays. Le secteur pétrolier n'est sans doute qu'un des nombreux domaines où cette coopération pourrait continuer à s'épanouir.

M. Yuxi, qui effectuait sa deuxième visite au Niger, a évoqué son désir de revenir dans le pays pour « rendre visite à nos vieux amis nigériens ». Ce sentiment réciproque d'amitié et de respect mutuel laisse présager de nouvelles opportunités pour renforcer les relations bilatérales entre la Chine et le Niger. Ainsi, au-delà des défis politiques et économiques, l'avenir semble ouvrir la voie à une collaboration plus étroite et plus variée entre les deux nations.