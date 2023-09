La Russie, par le biais de sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, vient de lancer un appel pressant à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) concernant la situation au Niger. Cette déclaration, faite lors d'un point de presse au Forum économique oriental, revêt une importance particulière dans le contexte actuel où le Niger traverse des moments de turbulences politiques.

La crise au Niger a pris un tournant inquiétant avec le renversement du président Mohamed Bazoum le 26 juillet, suivi de la prise de pouvoir par les militaires. Une situation politique qui suscite de nombreuses préoccupations aussi bien au niveau national qu'international. La Russie suit de près l'évolution de la situation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et a lancé ainsi un appel à la sous région. L'appel de la Russie à la CEDEAO est clair : elle exhorte la communauté régionale à s'abstenir de tout scénario d'invasion militaire au Niger.

Selon Maria Zakharova, une telle intervention pourrait entraîner une aggravation extrême de la situation, non seulement au Niger, mais également dans l'ensemble de la zone saharo-sahélienne. La diplomatie russe privilégie la voie du dialogue pour résoudre la crise au Niger. Elle insiste sur l'importance de maintenir un canal de communication ouvert entre le pays et la communauté internationale pour trouver des solutions de compromis. Une intervention militaire unilatérale est perçue par la Russie comme une option à éviter à tout prix.

Pour rappel dans la soirée d'hier, le Niger a dénoncé l’accord de coopération militaire avec le Bénin. "Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le Gouvernement du Niger réitèrent leur volonté d’éviter l’escalade et après avoir appelé à plusieurs reprises le respect des obligations dudit accord, décide de dénoncer l’accord de coopération militaire du 11 juillet 2022 conformément, à son article 23 et au préavis de six (06) mois", précise le communiqué.