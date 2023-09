Dans une interview exclusive accordée à Opinion Internationale, Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale et leader de l'opposition au Niger, a exprimé ses préoccupations concernant la situation actuelle du pays suite au récent coup d'État. Hama Amadou, qui a été Premier ministre à trois reprises et a été deux fois candidat à la présidence, a critiqué la réaction de la France et de la communauté internationale face à la crise.

La situation politique au Niger est tendue depuis le coup d'État qui a renversé le président en place. Monsieur Amadou a souligné que malgré les conséquences du coup d'État sur la vie quotidienne des Nigériens, il est préoccupé par l'approche de la communauté internationale, en particulier de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et de la France, qui ont adopté des positions fermes.

L'ancien président de l'Assemblée nationale a critiqué le fait que les réactions internationales semblent mettre l'accent sur les élections démocratiques en tant que solution ultime, sans tenir compte de la nécessité d'une bonne gouvernance pour le bien-être des populations. Il a remis en question l'intervention militaire envisagée par certains pays et a souligné l'importance de respecter la souveraineté des nations africaines.

Concernant la France...

Hama Amadou a critiqué la position de la France sur la présence de son ambassadeur au Niger, soulignant que Paris devrait respecter la souveraineté du Niger et dialoguer avec les nouveaux dirigeants du pays. Il a plaidé pour une approche plus diplomatique et pacifique dans la résolution de la crise, plutôt que de recourir à des pressions militaires. « on ne peut pas faire la guerre à un pays sous prétexte qu'il doit obligatoirement pratiquer la démocratie. Ce qu'attend un peuple, c'est la bonne gouvernance... La France est en train de commettre une grosse erreur » a-t-il lâché.

L'interview a également abordé la proposition de sortie de crise présentée par l'Algérie, qui prévoit une période de transition de six mois et la désignation d'une personnalité civile consensuelle pour faciliter le retour à un régime civil. Monsieur Amadou a exprimé son soutien à cette initiative et a souligné que la médiation de l'Algérie pourrait jouer un rôle crucial dans la résolution pacifique de la crise. En conclusion, Monsieur Amadou a lancé un appel à la paix et à l'unité pour les Nigériens, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Il a souligné que la stabilité du Niger est primordiale pour l'ensemble de la population et que le dialogue, la paix et la démocratie devraient être les principaux objectifs pour sortir de cette crise complexe.