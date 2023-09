La Corée du Nord fait une nouvelle annonce qui suscite l'attention de la communauté internationale. Selon les médias d'État nord-coréens, le pays aurait récemment achevé la construction d'un sous-marin nucléaire tactique d'attaque. Cette révélation a été faite lors d'une cérémonie présidée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, qui a déclaré que cet ajout renforcerait considérablement la puissance militaire de la nation. Le sous-marin, baptisé "Hero Kim Kun Ok" et portant le numéro 841, est présenté comme un élément clé dans la stratégie de modernisation des forces navales de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

Kim Jong-Un a souligné que cet engin jouerait un rôle majeur en tant que moyen offensif sous-marin au sein de la Marine nationale. L'annonce a été accompagnée d'un discours de Kim Jong-Un dans lequel il a évoqué un "plan stratégique et tactique" visant à améliorer continuellement les capacités des forces sous-marines et de surface, ainsi qu'à développer davantage l'arsenal nucléaire de la Marine à l'avenir. La cérémonie de présentation du sous-marin s'est déroulée dans un contexte de célébration, avec des confettis et des ballons.

Kim Jong-Un, entouré de militaires en uniformes impeccablement décorés de médailles, a exprimé sa satisfaction lors du lancement de cette nouvelle arme. Il a également souligné l'urgence d'armer la Marine avec des armes nucléaires, marquant ainsi un tournant significatif dans les ambitions militaires du pays. Il est important de noter que cette annonce intervient quelques jours après que Kim Jong Un a inspecté le sous-marin lors de ses préparatifs en vue d'une sortie d'essai. Le dirigeant nord-coréen avait déjà qualifié l'année précédente du "statut de puissance nucléaire" de la Corée du Nord d'"irréversible" et avait appelé à un développement accru d'armements, notamment d'armes nucléaires tactiques.

Cette annonce fait également écho aux récentes simulations d'attaque nucléaire tactique menées par Pyongyang, au cours desquelles des missiles de croisière ont été tirés en mer Jaune, dotés de fausses ogives atomiques. Ces actions suscitent des préoccupations au sein de la communauté internationale, qui appelle à une désescalade des tensions dans la région.