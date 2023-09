Le PDG de Chevron, Mike Wirth, fait des vagues avec sa récente prédiction concernant les prix du pétrole. Selon lui, les prix du pétrole pourraient atteindre la barre des 100 dollars le baril, une prévision audacieuse qui a attiré l'attention des investisseurs et des observateurs du marché. Cette prévision intervient alors que les prix du pétrole ont atteint de nouveaux sommets, alimentés par les contraintes de l'offre sur le marché mondial. Les traders et les experts du secteur scrutent de près cette hausse des prix, cherchant à comprendre les facteurs qui la sous-tendent.

Lors d'une interview accordée à Bloomberg TV, Mike Wirth a expliqué sa vision optimiste de l'avenir des prix du pétrole. Il souligne que le niveau des 100 dollars par baril n'a pas été atteint depuis plus d'un an, ce qui laisse entrevoir un potentiel de croissance significatif. Il insiste également sur le fait que la réduction de l'offre et la diminution des stocks se produisent progressivement, ce qui, selon lui, est un indicateur solide de la tendance à la hausse des prix.

Cependant, Mike Wirth reconnaît les préoccupations entourant l'impact d'un pétrole à 100 dollars le baril sur l'économie américaine et mondiale. Certains observateurs du marché craignent que des prix aussi élevés ne freinent la croissance économique du pays de l'Oncle Sam. Il admet que les prix du pétrole ont été relativement élevés au cours de l'année précédente, mais il souligne que la récession tant redoutée n'a pas encore fait son apparition. Il est donc optimiste quant à la santé sous-jacente de l'économie aux États-Unis et dans le monde.

Le PDG de Chevron reste ferme sur ses prévisions à long terme concernant les prix du pétrole, malgré la volatilité qui a secoué le marché depuis le début de la pandémie. Il reconnaît que les prix ont été imprévisibles, mais il estime que cette période de turbulence ne correspond pas à ce que l'on pourrait appeler un "milieu de cycle" typique.