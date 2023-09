La rencontre imminente entre Benjamin Nétanyahou et Elon Musk aux États-Unis, annoncée avec enthousiasme par le Premier ministre israélien, marque un événement d'une grande portée, à la fois sur le plan politique et technologique. Cette rencontre, qui se déroulera en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, est l'occasion pour deux personnalités d'envergure mondiale de discuter d'un sujet crucial : l'intelligence artificielle (IA).

Benjamin Nétanyahou, qui amorce son voyage en Amérique par une visite en Californie, ne cache pas son admiration pour Elon Musk, qu'il qualifie de "chef de file actuel de l'innovation la plus spectaculaire du nouvel âge". «Je vais entamer cette visite par la Californie où j'ai l'intention de rencontrer le chef de file actuel de l'innovation la plus spectaculaire du nouvel âge et peut-être de manière générale, Elon Musk», a écrit M. Nétanyahou sur X (ex-Twitter). Cette déclaration ne manque pas de susciter l'attention, car les deux hommes partagent une passion commune pour les avancées technologiques et l'exploration de l'avenir.

L'objet principal de cette rencontre est l'intelligence artificielle, un domaine en constante évolution qui a connu un essor fulgurant ces dernières années. L'IA représente un enjeu majeur pour le futur de l'humanité, tant sur le plan économique que sur celui de la sécurité. Les potentialités de cette technologie sont immenses, mais elle comporte également des dangers, notamment en matière de vie privée, de sécurité des données et de dépendance croissante vis-à-vis des machines intelligentes.

Benjamin Nétanyahou exprime son désir de discuter de ces enjeux avec Elon Musk, mais il ne s'agit pas seulement d'une conversation abstraite. Le Premier ministre israélien compte également convaincre le milliardaire américain d'investir en Israël dans les années à venir. Il voit en Elon Musk un partenaire potentiellement précieux pour son pays, notamment en termes d'innovation technologique et de développement économique.

Cette démarche ne semble pas être motivée uniquement par des intérêts nationaux, mais aussi par une vision plus large. Nétanyahou est convaincu qu'Elon Musk est en train d'ouvrir la voie à des transformations qui auront un impact profond sur l'ensemble de l'humanité. Il estime que l'innovation et l'audace de Musk sont susceptibles de changer le visage même de l'État d'Israël.

Il y a quelques semaines nous révélons qu'Israël a annoncé une grosse révolution technologique dans le domaine de la Défense. En effet, les responsables israélien avait présenté le nouvel avion de surveillance "Oron" plus tôt ce mois. "Les responsables israéliens qualifient cet aéronef comme "le plus avancé", grâce à ses capacités exceptionnelles alimentées par l'intelligence artificielle (IA)", avons nous écrit dans notre précédent article sur le sujet.