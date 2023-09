Afin de faire le point sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, le gouvernement représenté par le ministre d’Etat chargé du développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a rencontré le vendredi 8 septembre 2023 à Cotonou, les partenaires sociaux et ce, dans le cadre de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives.

Le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a laissé entendre à ses hôtes que toutes les dispositions sont prises au niveau du gouvernement pour une rentrée apaisée. Selon lui, « la préparation est bien avancée, aussi bien pour la mise en place des moyens, les affectations des enseignants que pour les dispositions concernant les subventions qui doivent être accordées aux différents établissements ». Il n’a pas manqué de souligner que certaines mesures spécifiques ont été prises par l’exécutif notamment l’avance sur salaire accordée au Aspirants au Métier d’enseignant (AME) afin de leur permettre d’aborder l’année scolaire sans difficultés majeures.

Aussi, a-t-il précisé que cette session est la preuve qui participe de l’engagement du gouvernement béninois à rendre plus efficace et plus performante le système éducatif national. Il a par la suite témoigné la gratitude du gouvernement à l’égard des responsables syndicaux pour leur sens élevé de responsabilité et leur ouverture d’esprit. Quant aux partenaires sociaux, ils ont invité à plus d’initiative de la part du gouvernement.