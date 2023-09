La Russie et la Chine, deux géants économiques aux intérêts convergents, semblent tisser des liens financiers de plus en plus étroits, suscitant l'attention et l'inquiétude de nombreux observateurs internationaux. Au cœur de cette relation émergente se trouvent les prêteurs chinois, qui ont récemment pris une initiative en accordant des milliards de dollars aux banques russes alors que le pays dirigé par Vladimir Poutine est sous le coup de multiples sanctions occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette démarche, rapportée par le Financial Times, intervient dans un contexte de tension géopolitique exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Quatre des plus grandes banques chinoises, à savoir la Banque industrielle et commerciale de Chine, la Banque de Chine, la Banque de construction de Chine et la Banque agricole de Chine, ont considérablement renforcé leur engagement financier envers la Russie. Selon les données fournies par la banque centrale russe, leur exposition combinée est passée de 2,2 milliards de dollars à un impressionnant total de 9,7 milliards de dollars au cours des 14 mois précédant le mois de mars. Parmi ces prêteurs, l'ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) et la Banque de Chine représentent à eux seuls 8,8 milliards de dollars d'actifs en Russie.

Ce mouvement soudain de la Chine vers la Russie ne peut être ignoré. En effet, l'exposition financière de la Chine au secteur bancaire russe a quadruplé au cours de la période de 14 mois se terminant en mars de cette année, comme l'indiquent les données officielles analysées pour le Financial Times par la Kyiv School of Economics. Cette expansion rapide de l'empreinte financière chinoise en Russie témoigne de l'ambition de Pékin de promouvoir le renminbi, sa monnaie nationale plus connu sous le nom yuan, comme une alternative crédible au dollar américain sur la scène mondiale.

Mais pourquoi les prêteurs chinois ont-ils choisi de s'engager si massivement en Russie, alors même que les banques occidentales étaient en train de se retirer sous la pression des régulateurs et des politiciens de leurs pays d'origine, confrontés aux sanctions internationales visant à rendre les affaires en Russie plus difficiles ? La réponse à cette question réside probablement dans la volonté de la Chine de renforcer ses relations économiques et financières avec la Russie, un partenaire stratégique important.

Les deux pays ont déjà développé des liens étroits dans de nombreux domaines, notamment l'énergie, les infrastructures et la coopération militaire. En renforçant leur présence financière en Russie, les prêteurs chinois pourraient contribuer à soutenir l'économie russe et à renforcer davantage leur partenariat. En outre, la Chine a depuis longtemps cherché à réduire sa dépendance à l'égard du dollar américain dans le commerce international. En renforçant l'utilisation du renminbi dans ses transactions avec la Russie, la Chine pourrait progressivement réduire son exposition au dollar et accroître la pertinence de sa propre monnaie sur la scène mondiale. Il est important de préciser que depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine et la Russie ont renforcé leurs relations.