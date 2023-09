Depuis quelques années, la Chine et les États-Unis se livrent une féroce bataille commerciale pour affirmer leur leadership. Les deux superpuissances ne se font aucun cadeau. Washington et Pékin ont mobilisé d’importantes ressources pour renforcer leur puissance économique. Cette situation a eu de lourdes répercussions sur le flux des échanges commerciaux entre les deux pays. C’est ainsi que le Mexique en a profité pour devenir le premier partenaire commercial des États-Unis. Il ressort que les exportations du pays d’Amérique Centrale vers les USA sont en constante évolution. D’après l’agence Bloomberg, rien que pour le premier semestre de 2023, Washington a importé pour 236 milliards de dollars de biens du Mexique.

Le Mexique ne s’est pas retrouvé à cette place par hasard. En effet, les autorités mexicaines ont créé un écosystème attrayant pour attirer les investisseurs américains. Depuis le début de l’année, les investissements directs étrangers ont grimpé de plus de 40 %. Le Mexique devance désormais le Canada (210 milliards $) et la Chine (203 milliards $) qui tombe à la troisième place des partenaires commerciaux des USA. C’est dans ce contexte qu’Elon Musk, l’homme le plus riche du monde a annoncé un projet pharaonique au Mexique. En outre, son entreprise Tesla prévoit la construction d’une impressionnante usine, un bijou technologique dans la ville de Monterrey (Nord du Mexique). Le coût global de ce projet titanesque s’élève à 5 milliards de dollars. D’après des sources concordantes, l’usine Tesla va générer 35 000 emplois.

Tous les indicateurs montrent que le Mexique connaît présentement une période faste, avec un marché boursier qui est considéré comme l’un des plus dynamiques au monde. Suite à l’annonce de Tesla, les plus grands constructeurs automobiles de la planète se bousculent aux portes du Mexique. On peut évoquer des mastodontes comme General Motors, Kia Motors, BMW. Dans le secteur de l’électronique, de l’électroménager, de l’aérospatiale, du plastique, les plus importantes multinationales veulent s’installer dans le pays d’Amérique Centrale. D’ambitieux projets sont annoncés ou sont en cours d’exécution. Devenir le premier partenaire commercial de la plus grande puissance mondiale présente des avantages colossaux et c’est ce que le Mexique est entrain de constater.

Les planètes semblent s’aligner pour le pays qui peut entrevoir des perspectives très alléchantes pour son économie. Des milliards de dollars vont affluer dans le pays et il appartient aux premières autorités de savoir bien gérer cette importante manne. Le pays d’Amérique latine doit utiliser cette opportunité pour investir dans des secteurs cruciaux (Éducation, Santé, Infrastructures, Administration, Recherche) pour le plus grand bonheur de sa population. Pendant combien de temps, le Mexique va détenir cette position de premier partenaire commercial des USA ? Cela dépendra sans doute des intérêts américains du moment, raison pour laquelle il est impératif pour le pays de capitaliser rapidement cette opportunité avant que le vent ne tourne.