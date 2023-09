Les tensions entre la Chine et les États-Unis ont augmenté ces dernières années, marquant un changement significatif dans les relations entre deux des plus grandes puissances mondiales. Plusieurs domaines, tels que le commerce, la technologie, les droits de l'homme et les ambitions géopolitiques, sont à l'origine de ces frictions. Le commerce, notamment, a été un point focal, avec des tarifs imposés de part et d'autre et des négociations commerciales souvent tendues. La technologie est également une zone de compétition intense, avec des préoccupations autour de la sécurité des réseaux 5G et des entreprises technologiques chinoises comme Huawei.

Face à l'émergence de nouvelles puissances mondiales, le paysage géopolitique ne cesse d'évoluer. Au cœur de ces changements, les relations entre les États-Unis et la Chine semblent particulièrement tendues, notamment à cause de la question de Taiwan, un enjeu stratégique pour les deux superpuissances. Tous ces enjeux ont mis en lumière la compétition stratégique croissante entre Washington et Pékin, et la manière dont cette rivalité se déroulera aura des implications profondes pour l'ordre mondial du XXIe siècle.

Pékin se prépare-t-il à affronter les USA?

L'une des préoccupations majeures des États-Unis est la rapide montée en puissance militaire de la Chine. Selon Frank Kendall, secrétaire de l'U.S. Air Force, la Chine a non seulement augmenté sa capacité militaire, mais elle a également créé deux nouvelles branches dédiées. L'une est spécifiquement orientée vers la neutralisation des actifs stratégiques tels que les porte-avions et les aéroports. L'autre se consacre à la domination de l'information, notamment dans les domaines cybernétiques et spatiaux.

Cette évolution ne s'est pas faite du jour au lendemain. Kendall précise que la Chine a travaillé pendant plus de deux décennies pour réoptimiser ses forces en vue d'une possible confrontation avec les États-Unis dans le Pacifique occidental. Ces préparatifs sont une indication claire que la Chine est prête à défendre ses intérêts nationaux, même face à la superpuissance américaine.

Taïwan au centre d'un potentiel conflit

L'enjeu de Taiwan ajoute une couche de complexité à cette situation déjà tendue. Les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils pourraient intervenir militairement si le président chinois, Xi Jinping, tentait d'imposer sa souveraineté sur l'île par la force. Bien que Washington entretienne des liens informels avec Taiwan, ils ont également fourni à l'île une technologie militaire avancée pour sa défense. « Notre travail consiste à dissuader cette guerre et à être prêt à gagner si elle se produit... Nous parlons tous du fait que les forces aériennes et spatiales doivent changer, ou nous pourrions ne pas empêcher et même perdre une guerre. » a déclaré M. Kendall.

Alors que la dynamique entre les États-Unis et la Chine continue d'évoluer, Kendall insiste sur la nécessité pour les États-Unis de repenser leur stratégie militaire. Il n'est pas seulement question de prévenir une guerre, mais de s'assurer que si elle éclate, les États-Unis soient en position de force. Pour lui, il est vital de s'adapter à un type de conflit différent de ceux auxquels les États-Unis ont été habitués ces dernières années sans quoi le pays se retrouverait en difficulté pour longtemps.