Dans un monde où la menace des drones et des technologies aériennes s'intensifie, l'US Army fait un pas de géant pour contrer ces nouvelles menaces. Pour répondre à cette émergence, l'armée américaine a introduit des systèmes antiaériens mobiles équipés de lasers, dont le M-SHORAD Guardian. Ces unités blindées Stryker, armées de lasers de 50 kW, sont la première ligne de défense contre les drones, hélicoptères et autres menaces aériennes. Cet armement spécial est un témoignage de la réactivité et de l'adaptabilité de l'armée américaine face à l'évolution rapide des technologies militaires mondiales.

Avec des nations comme les États-Unis, la Chine, Israël, la Turquie et l'Iran à la pointe de la technologie des drones, le marché mondial des drones connaît une croissance exponentielle. Les entreprises américaines telles que General Atomics, Northrop Grumman et AeroVironment sont des acteurs clés dans ce domaine en constante évolution. Cependant, d'autres pays ne sont pas en reste. La Turquie et l'Iran, par exemple, ont fait d'importantes avancées et sont devenus des concurrents sérieux sur la scène internationale des drones militaires, malgré les défis et les sanctions.

Se préparer à une éventuelle attaque

Le développement du Guardian ne représente qu'une fraction des initiatives en cours pour sécuriser le ciel américain. D'ici la fin de 2024, l'US Army prévoit de tester près de cinq systèmes différents pour faire face à un large éventail de menaces. Parmi eux, le Valkyrie, un système antiaérien plus puissant capable de contrer non seulement les drones et les hélicoptères mais aussi les missiles de croisière et les avions.

Non seulement les systèmes à énergie dirigée tels que le Guardian sont efficaces, mais ils sont aussi économiquement avantageux. Moins de 5 litres de diesel suffit pour détruire un drone, comparativement au coût élevé de l'utilisation de missiles. Cette efficacité économique, associée à la réduction des besoins logistiques, fait de ces systèmes une solution attrayante pour l'armée.

D'autres technologies en cours...

Cependant, l'armée américaine ne se repose pas uniquement sur la technologie laser. D'autres technologies, telles que le High Power Microwave (Thor), sont également en cours de développement. Ce système, capable d'émettre des micro-ondes à haute puissance, est conçu pour protéger contre les drones de petite taille et pourrait être une autre pièce maîtresse de la défense anti-aérienne des États-Unis.

Face à la montée des technologies de drones de pointe et à la diversification des menaces, l'armée américaine déploie une gamme de systèmes de défense innovants. Des lasers aux micro-ondes, chaque nouveau système est une réponse calculée à la croissance rapide et à l'évolution constante de la technologie militaire mondiale.