Signe des bonnes relations d’amitié et de coopération bénino-chinoises, le président Patrice Talon séjourne en ce moment même, à Pékin. Au cours de cette visite de trois jours qui devrait s’accompagner d’un lot d’annonces et de signatures d’accords, les sujets qui fâchent seront mis sur la table. Le programme de la visite de trois jours en Chine du président béninois Patrice Talon est particulièrement alléchant. Accueilli en grandes pompes par le vice-ministre des Affaires étrangères chinois Dieng Li hier jeudi 31 août 2023, le président Talon effectuera sa visite sur les chapeaux de roue.

Au programme, des rencontres bipartites, des échanges avec les hauts dignitaires de l’Empire du Milieu, ouverture de la cérémonie de la Foire internationale du commerce des services de la Chine, visites du siège du Fonds Chine-Afrique pour le développement et de plusieurs entreprises. Le clou de cette visite diplomatique sera la réception au Grand palais du peuple offerte par le président chinois Xi Jinping à son hôte béninois Patrice talon et la signature de plusieurs accords de coopération économique. Après cette partie protocolaire, commenceront les choses sérieuses loin des oreilles indiscrètes.

Et les dossiers embarrassants ne manquent pas. En commençant par celui de la seconde phase du pipeline Bénin-Niger. En effet, le coup d’Etat perpétré au Niger et la position tranchée du président Patrice Talon d’intervenir militairement à côté de certains pays de la Cedeao « en cas de besoin », vient rebattre les cartes en ce qui concerne la seconde phase de ce projet. Au départ, les autorités nigériennes et chinoises avaient envisagé de construire dans le cadre de ce projet pétrolier, un oléoduc reliant les gisements d’Agadem au Niger, avec celui du Tchad-Cameroun déjà existant et parfaitement fonctionnel. Ce tronçon est moins coûteux et plus rapide. Mais, les questions sécuritaires ont grandement fait pencher la balance vers le Bénin étant donné que les frontières avec notre pays sont relativement stables contrairement à la région du Lac Tchad, qui est en permanence menacée par les groupes djihadistes.

