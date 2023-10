Les rideaux sont fermés le samedi 30 septembre 2023 sur la 10ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Maracana ( Mara’Can) qui a eu lieu du 26 au 30 septembre 2023 à Grand-Popo dans le département du Mono. Au terme de la compétition, c’est la Côte d’Ivoire et le Mali qui sont les grands vainqueurs de cette 10ème édition. Dans la catégorie des seniors, en finale, les Ivoiriens ont dicté leur loi aux Béninois par 1 but à 0. Quant à la catégorie des super Seniors, les Aigles du Mali sont venus à bout des Eléphants de la Côte d’Ivoire par 4 buts à 2.

Il faut signaler que pour ladite 10ème édition, 17 délégations ont pris part à cette compétition dont 14 africaines et 03 non africaines. Il s’agit entre autres du Bénin ( pays hôte), du Canada ( Senior+Super Senior) ,du Gabon ( Senior),du Burkina Faso( Senior+ Super Senior), du Togo ( Senior+Super Senior), du Niger ( Senior+Super Senior),du Cameroun (( Senior+Super Senior), de la Côte d’Ivoire (( Senior+Super Senior), du Mali ( Senior+Super Senior), des Etats-Unis (Senior),de la Guinée Bissau ( Senior), de la Guinée Conakry ( Senior+Super Senior),de la France ( Super Seniors) et du Sénégal (Senior).