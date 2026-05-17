Griezmann quitte l'Atlético de Madrid en larmes et redemande pardon pour son transfert au Barça

L’attaquant français Antoine Griezmann a disputé dimanche 17 mai 2026 son dernier match à domicile sous le maillot de l’Atlético de Madrid, lors de la 37e journée de Liga face à Gérone, remportée 1-0 au stade Riyadh Air Metropolitano. Le champion du monde 2018, âgé de 35 ans, a profité de la cérémonie d’hommage organisée par le club madrilène pour présenter de nouvelles excuses publiques à ses supporters concernant son transfert au FC Barcelone en 2019.

Un mea culpa sur la pelouse du Metropolitano

Visiblement ému, l’international tricolore a pris le micro après la rencontre devant un stade comble. « Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont pardonné, mais je vous le dis à nouveau : je suis désolé. Je ne me rendais pas compte de toute l’affection que j’avais ici, j’étais très jeune. J’ai commis une erreur », a déclaré le joueur, selon des propos rapportés par l’AFP et la chaîne Eurosport.

Le transfert évoqué remonte à l’été 2019, lorsque le FC Barcelone avait activé sa clause libératoire estimée à 120 millions d’euros, selon les chiffres publiés à l’époque par le club catalan. L’épisode avait laissé une fracture durable avec une partie de la tribune rojiblanca, jusqu’au retour du Mâconnais à Madrid en 2021, d’abord sous forme de prêt avant un rachat définitif.

Direction Orlando City dès l’été

Griezmann quitte l’Atlético de Madrid pour rejoindre la franchise américaine d’Orlando City en Major League Soccer à l’issue de la saison. Avec 212 buts inscrits en 500 rencontres officielles, il s’en va comme meilleur buteur de l’histoire du club, devant des figures comme Luis Aragonés ou Adrián Escudero. Face à Gérone, il a délivré sa 94e passe décisive sur l’unique but du match, signé par le Nigérian Ademola Lookman.

L’entraîneur Diego Simeone, présent sur la pelouse aux côtés de la famille du joueur, lui a rendu hommage en conférence de presse, estimant qu’il n’y aurait « probablement jamais un autre Griezmann ». L’attaquant a également remercié son coéquipier Koke, capitaine emblématique du club, ainsi que les présidents Enrique Cerezo et Miguel Ángel Gil Marín.

Le Français disputera son dernier match sous le maillot de l’Atlético le week-end prochain, à l’extérieur, lors de la 38e et ultime journée de Liga. Son intronisation officielle avec Orlando City est attendue dans la foulée, avant l’ouverture de la fenêtre de transferts estivale MLS prévue le 23 juillet 2026.