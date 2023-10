Publicité

Ces dernières années, l’Afrique a connu un véritable boom dans le domaine de la téléphonie mobile. Les téléphones portables se sont vulgarisés à une vitesse folle partout en Afrique. Selon des données prévisionnelles, l’Afrique possède l’un des taux de pénétration au téléphone mobile les plus importants au monde. Avec sa population très jeune, ce taux est appelé à connaître une forte augmentation. Avec une population estimée à plus de 1 milliard d’habitants, l’Afrique représente un gigantesque marché pour les firmes évoluant dans le secteur des télécoms.

De grands groupes sont déjà présents sur le continent. Cependant, des structures africaines sont entrain de bouleverser la hiérarchie pour se tailler une part du gâteau. C’est le cas de Mauritius Telecom. L’opérateur de télécommunications public de l’île Maurice est considéré comme l’une des sociétés les plus dynamiques dans le domaine des télécoms. Mauritius Telecom s’est imposé comme une référence sur le plan local où elle a pris une nette avance par rapport à ses concurrents. Ainsi, la compagnie compte 1,05 million d’abonnés à la téléphonie mobile et 393 000 lignes fixes.

C’est avec cette force de frappe que Mauritius Telecom a désormais pour ambition d’aller à la conquête de l’Afrique. Au cours d’un récent entretien médiatique accordé à Bloomberg, le directeur de la société mauricienne a déclaré que son groupe souhaite s’implanter dans des pays africains comme les Seychelles, Madagascar, le Congo et le Ghana. Mauritius Telecom ne compte pas faire de la figuration dans ces pays et veut proposer une offre qui va surprendre ses concurrents. "Nous avons les ressources et la capacité d’investir, nous sommes soutenus par des banques réputées grâce à notre solide assise financière. Nous sommes donc à la recherche de nouveaux marchés et de marchés de niche où nous sommes convaincus de pouvoir reproduire ce que nous avons réalisé à Maurice" a notifié le directeur de l’opérateur de télécommunications de Maurice.

L’annonce de Mauritius Telecom intervient à un moment où l’Afrique est confrontée à de fortes mutations numériques. Le marché télécoms africain est en pleine croissance avec une forte demande en connectivité. Les consommateurs africains sont de plus en plus exigeants et les opérateurs télécoms doivent améliorer sans cesse leurs services pour répondre aux attentes. Mauritius Telecom a tout à gagner dans son projet d’expansion continental.

L’entreprise peut compter sur le soutien de puissants partenaires financiers qui ont les moyens de leurs ambitions. Il va sans dire que cette saine concurrence entre entreprises africaines va permettre de créer un écosystème stimulant autour des télécoms. De bonnes perspectives sont en vue pour le continent dans un domaine qui est aujourd’hui très stratégique.