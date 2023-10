La démission de Oswald Homéky de la tête du ministère des sports le vendredi 06 octobre 2023 continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. La dernière réaction est celle de Bertin Koovi, membre du parti Bloc Républicain. Dans une déclaration qu’il a rendue publique le samedi 07 octobre 2023 au sujet de la démission du ministre des sports Oswald Homéky, ce membre de la mouvance présidentielle a affirmé que le président Patrice Talon « est déjà réduit à un lion qui n’a plus de crocs ». Il s’étonne qu’il ait « fallu 7 ans pour que la conviction du peuple prévale sur le devoir de servir sa patrie ». Bertin Koovi va plus loin dans son analyse de la situation et lâche ces mots: « Plus on va s’approcher de 2026 et plus vous allez voir de la tragédie du genre ». Aussi a-t- il fait savoir que «bientôt, vous verrez que ceux qui sont prêts à tuer quiconque ont le courage de dénoncer des décisions de Talon aujourd’hui, prendre la posture de ses opposants pour se donner une légitimité auprès du peuple naïf ». "Mais le verbe est mal choisi «Démissionner»" a estimé Bertin Koovi qui souligne que c'est tout le problème. Talon affaiblit, selon Koovi Le militant du parti Bloc Républicain a expliqué que « quand un ministre qui a fait 7 ans dans un gouvernement se lève et démissionne parce que son chef, le président, lui aurait reproché une posture politique, ça affaiblit le président » Patrice Talon. Pour le président de l’Alliance Iroko, il aurait suffit seulement pour l’ex-ministre des sports de dire : « j'ai demandé au président Patrice Talon de me décharger de la mission républicaine qui est la mienne afin que je puisse aller vers d’autres horizons ». « Quel peuple Patrice Talon empêche d’exprimer aujourd’hui sa conviction », s'est interrogé M Koovi. Puis Bertin Koovi se demande où était le défenseur du peuple lorsque les activistes étaient "pourchassés".

