Publicité

La ministre béninoise de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan a annoncé à travers un communiqué en date du mercredi 11 octobre 2023, l’ouverture de la plateforme de choix de filière pour les nouveaux bacheliers. Ce choix a pour objectif, la sélection et le classement des étudiants dans les universités publiques à titre boursiers, de formations partiellement payantes et de formations entièrement payantes.

Selon ledit communiqué, cette phase de collecte des choix de filière, concerne les titulaires du DEAT 2022 et du DT édition 2023. Une opération qui va se dérouler du vendredi 13 au vendredi 20 octobre 2023, donc une semaine pour les bénéficiaires d’opérer en toute liberté leur choix.

Publicité

https://apresmonbac.bj , est la plateforme numérique mise à la disposition des intéressés pour soumettre leur choix afin d’espérer d’être sélectionné. La ministre Eléonore Yayi Ladékan invite donc les nouveaux bacheliers « à bien s’approprier le guide d’orientation qui a été vulgarisé lors de la récente campagne d’orientation du 14 au 18 aout 2023 afin de faire des choix judicieux ». Il faut noter que, en plus d’être dédié aux détenteurs du DT 2023, l’espace numérique s’offre également aux titulaires du DEAT 2022.

Par ailleurs, les étudiants concernés sont donc invités à effectuer leur choix de filière en tenant compte rigoureusement du délai imparti. En tout état de cause, ne pourra bénéficier d’une bourse universitaire, les étudiants qui vont s’inscrire dans le deadline, lequel s’étend pratiquement sur une période d’une semaine.