Bénin : Tonato constate l’avancement des travaux à l’aéroport de Cotonou et au siège de l’ASECNA

Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, José Tonato, a effectué lundi 27 avril 2026 une visite de terrain à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou et à la représentation nationale de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Ce déplacement visait à vérifier l’état d’avancement des travaux de rénovation de l’aérogare et à examiner les finitions du nouveau bâtiment administratif de l’organisation.

À l’aéroport de Cotonou, le ministre, accompagné de ses collaborateurs, a d’abord tenu une séance de travail avec les responsables de la Société des Aéroports du Bénin (SAB) et les acteurs impliqués dans le chantier. Les échanges ont porté sur le calendrier d’exécution et les contraintes rencontrées sur le site.

Un chantier d’aérogare annoncé pour fin juin

Selon les informations communiquées par la SAB lors de cette réunion, la livraison des travaux de rénovation de l’aérogare reste programmée pour le 30 juin 2026. Le ministre a ensuite parcouru les différentes zones du chantier pour apprécier l’évolution des travaux.

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À l’issue de la visite, José Tonato a indiqué : « Nous avons quelques retards, mais globalement le calendrier est tenu ». Cette échéance correspond aux objectifs de modernisation engagés par les autorités pour améliorer les capacités d’accueil et les conditions de transit des passagers à l’aéroport de Cotonou.

La rénovation de l’aérogare s’inscrit dans un programme plus large de mise à niveau des infrastructures aéroportuaires, afin de répondre aux normes internationales en matière de sécurité et de qualité de service dans le transport aérien.

Un nouveau bâtiment administratif pour l’ASECNA

La délégation ministérielle s’est ensuite rendue au siège de l’ASECNA au Bénin. Sur place, le ministre a été accueilli par le représentant résident de l’institution, Wilfrid Adjovi, et le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), Karl Legba.

Les autorités ont visité le nouveau bâtiment administratif de l’ASECNA, présenté comme une infrastructure moderne destinée à abriter les services de l’organisation au niveau national. L’ASECNA, qui regroupe plusieurs États africains et Madagascar, assure des missions techniques liées à la sécurité de la navigation aérienne, notamment le contrôle du trafic, le guidage des aéronefs et la gestion de certaines infrastructures aéroportuaires.

Au terme de la visite, le ministre a salué la qualité des installations réalisées et encouragé les équipes en charge du projet à maintenir les efforts engagés. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des dispositifs d’entretien adaptés pour garantir la durabilité des équipements.

Suivi des infrastructures et exigences de maintenance

La tournée de José Tonato s’inscrit dans le suivi des investissements publics consacrés au secteur du transport aérien au Bénin. Le ministère du Cadre de vie et des Transports supervise ces projets en lien avec les opérateurs publics et les institutions spécialisées.

Dans le secteur aéronautique, les normes internationales imposent des exigences strictes en matière de maintenance des infrastructures et des équipements, sous le contrôle des autorités nationales de régulation, notamment l’ANAC. La mise en service de l’aérogare rénovée et du nouveau siège de l’ASECNA devrait intervenir dans les prochains mois, sous réserve du respect du calendrier annoncé par les responsables des différents chantiers.