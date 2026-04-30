Mode à Clairefontaine : Mbappé répond aux critiques et assume l'image fashion des Bleus

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a exprimé son soutien au phénomène des arrivées stylées des internationaux tricolores au centre d’entraînement de Clairefontaine, dans un entretien accordé à Paris Match publié ce jeudi 30 avril 2026. Le capitaine des Bleus y évoque son rapport au monde de la mode et celui de ses coéquipiers.

Depuis plusieurs saisons, chaque rassemblement de la sélection nationale au château de Clairefontaine donne lieu à un défilé informel très suivi sur les réseaux sociaux. Les joueurs y arrivent vêtus de pièces issues des grandes maisons de couture, dans un exercice devenu un rendez-vous à part entière, distinct des séances d’entraînement. Selon l’agent d’images Franck Hocquemiller, cofondateur de VIP Consulting, cité par Franceinfo en novembre 2024, les équipementiers sportifs encouragent désormais leurs athlètes à se rapprocher des maisons de haute couture, y voyant une valorisation de leur image au-delà du sport.

Un rituel collectif revendiqué

Interrogé sur ce phénomène, Mbappé le décrit comme une dynamique partagée par l’ensemble du groupe : « C’est vrai que nous, les joueurs, on adore l’exercice. Tout le monde se prête au jeu. Et c’est très sympa. Chacun vient avec comme objectif de dévoiler une nouvelle facette de lui-même… »

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Le capitaine des Bleus est lui-même un acteur établi du monde de la mode. En juin 2025, Dior Homme a officialisé une nouvelle collaboration avec lui, sous l’impulsion du directeur artistique Jonathan Anderson, poursuivant un lien noué dès 2021 lorsque la maison lui avait accordé le statut d’ambassadeur global, le plus élevé qu’une maison puisse décerner.

Un outil de rayonnement pour la sélection

Au-delà des tenues, Mbappé y voit une fonction d’élargissement du public autour de l’équipe de France : « Je pense que le public adhère à ce côté vraiment bon enfant, sans prise de tête. (…) C’est une façon de toucher et de fédérer des gens qui ne s’intéressent pas forcément au foot mais qui aiment regarder les Bleus se prêter au jeu de la mode. C’est une autre manière de rassembler du monde autour de l’équipe de France. »

Ce positionnement intervient à deux mois de la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est fixé au 11 juin aux États-Unis. Les Bleus, reversés dans un groupe comprenant le Sénégal et la Norvège, disputeront leur premier match de la compétition le 19 juillet.