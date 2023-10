Publicité

L’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) a initiée une séance de sensibilisation au sujet de l’interdiction du transport mixte au Bénin et dans l’espace CEDEAO. Cette séance a eu lieu le lundi 16 octobre 2023 entre l’ANaTT et les différents acteurs du secteur de transport routier au Bénin. Les cas répétés d’accident sur les routes ont fortement contribué à cette séance de sensibilisation sur la question du Transport mixte, qui est depuis un moment interdit au Bénin et dans les pays de l’espace CEDEAO, mais qui continue de se pratiquer sur nos routes surtout dans les villes au Bénin.

Cette séance est le fruit des instructions du ministre béninois du cadre de vie et du Transport, Chargé du développement durable, M. José Didier Tonato. En effet, le transport mixte consiste à charger simultanément des personnes et des marchandises dans un même véhicule. « Pour arriver à bout de ce mode de transport qui met à mal la tranquillité et la sécurité des passagers à bord du véhicule, l’ANaTT entend engager des actions fortes pour un changement de comportement des acteurs de la chaine de transport … » a déclaré le Directeur Général de l’institution au cours de la séance.

Ainsi donc, le transport mixte fait partie des pratiques malsaines qui occasionnent de nombreux cas d’accident sur nos routes. Il faut rappeler que cette rencontre du lundi 16 octobre 23 est la première d’une série de deux bonnes semaines de sensibilisation avant la phase répressive qui sera sous le contrôle de la police Républicaine.