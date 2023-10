Publicité

En prélude au congrès AIMF Cotonou 2023, ténu du 11 au 14 octobre 2023, la mairie de la ville de Cotonou et son homologue de Dakar ont officialisé une convention de partenariat. Une signature qui témoigne de la volonté commune des deux villes pour une collaboration étroite dans le but de connaitre un progrès remarquable dans divers domaines. Cette coopération permettra aux deux villes d’explorer d’autres secteurs d’intérêt mutuel pour le bien-être des populations respectives.

Luc Sètondji Atrokpo, le maire de ville de Cotonou et son homologue de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, ont exprimé leur enthousiasme pour cette collaboration qui va rentrer dans l’histoire ces deux villes. Ils se sont engagés par la suite à donner une réelle valeur ajoutée à la population des deux villes qu’elles soient solidement unies pour la modernité et dans la durabilité.

Ce partenariat va permettre aux deux villes de se ressourcer à travers des échanges d’informations, des programmes de formation dans les deux villes, des missions d’expertise et beaucoup d’autres projets conjoints. Il faut rappeler que cette coopération n’est pas seulement limitée a des secteurs spécifiques mais se résume en quelques points essentiels.

Une convention de partenariat qui se résume en six axes ou points stratégiques à savoir : la transformation numérique et la digitalisation des services aux citoyens, le transport et la mobilité urbaine durable, la coopération culturelle, le développement touristique et économique, la promotion de l’artisanat, l’assainissement, et la gestion des ordures et espaces verts pour ne citer que ceux-là.