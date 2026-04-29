Bénin : six suspects écroués après des actes de torture sur une femme à Ekpè

La Police républicaine du Bénin a annoncé, mercredi 29 avril 2026 à Cotonou, l’interpellation de six personnes soupçonnées d’avoir participé à des actes de torture infligés à une femme à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Kpodji. Présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

L’affaire a été déclenchée après la circulation d’une vidéo montrant la victime soumise à des sévices par le feu. La diffusion de ces images a entraîné une réaction rapide des services d’enquête, selon la Police républicaine.

Interpellations et placement sous mandat de dépôt

D’après le communiqué officiel de la Police républicaine, les six suspects ont été identifiés puis arrêtés à l’issue des investigations menées par les unités compétentes. Leur présentation devant le parquet spécial de la CRIET a conduit à leur incarcération provisoire, dans l’attente de la poursuite de la procédure judiciaire.

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Le recours au mandat de dépôt signifie que les personnes poursuivies restent détenues pendant la phase d’instruction, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin. La CRIET, juridiction spécialisée, est compétente pour connaître de certaines infractions graves, notamment celles portant atteinte aux personnes et à l’ordre public dans des circonstances particulières.

Une enquête accélérée après la diffusion d’une vidéo

La Police républicaine indique que la mobilisation de la population a contribué à l’avancement des investigations. L’identification des suspects a été facilitée par les signalements et les informations recueillies auprès de citoyens.

Le directeur général de la Police républicaine a salué cette collaboration, estimant qu’elle a permis de faire progresser rapidement l’enquête dans un dossier ayant suscité une forte émotion. L’institution souligne également sa détermination à poursuivre toute personne impliquée dans des actes portant atteinte à l’intégrité physique.

Procédure judiciaire en cours

Les suspects restent détenus en attendant les actes d’instruction qui seront menés sous l’autorité du parquet spécial de la CRIET. Cette phase permettra de préciser les responsabilités individuelles et les qualifications pénales retenues.

Au Bénin, les faits de torture et de violences volontaires ayant entraîné des sévices graves sont passibles de peines criminelles prévues par le Code pénal, notamment lorsque les actes sont commis en réunion ou avec usage de moyens dangereux. La suite de la procédure dépendra des conclusions de l’instruction judiciaire, avec une éventuelle mise en accusation devant une juridiction de jugement compétente.