Abuser de la confiance de ses clients peut conduire à la prison. C’est du moins l’expérience qu’a faite une femme accusée d’escroquerie dans le cadre d’une affaire de tontine. Le cas a été traité par le Tribunal de la commune d’Abomey-Calavi. Selon les informations de la presse locale, les faits ont été requalifiés, et la mise en cause a finalement écopé d'une peine de 24 mois de prison avec sursis pour abus de confiance. Aussi, doit-elle payer 3 000 000 francs CFA à la victime. La prévenue jouait un rôle d'intermédiaire entre la présidente d'un groupe de tontine et les participants. Elle avait pour rôle de prendre les fonds auprès de la présidente du groupe, pour ensuite les remettre aux bénéficiaires.

Le ministère public voulait 12 mois de prison ferme

Il a cependant été constaté qu’elle ne remettait pas l'intégralité des fonds aux ayants droit, suscitant ainsi des soupçons de malversation. Après avoir été interpellée, la prévenue a été placée en détention. Son procès a eu lieu hier jeudi 12 octobre 2023 au tribunal d'Abomey-Calavi, où elle a été confrontée à son verdict. La présidente du groupe de tontine, par le biais de son avocat, a demandé au tribunal de condamner la prévenue à lui restituer la somme manquante, qui s’élève à 3 700 000 de francs CFA. Lors de ses réquisitions, le ministère public a demandé à la cour de condamner la prévenue à une peine de 12 mois de prison ferme. Le représentant du procureur près le tribunal d'Abomey-Calavi a également appuyé la demande de la victime afin que la somme manquante lui soit restituée.

Rappelons que la condamnation de la femme à 24 mois de prison intervient après celle d’un homme qui a volé des bidons d’huile. Le Tribunal d’Abomey-Calavi a condamné le mis en cause à trois ans de prison ferme et au paiement de 100 000 francs CFA d’amende. L’homme accusé de vol a, devant le tribunal, reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a par ailleurs précisé que ce sont cinq bidons d’huile qu’il avait volés et ensuite vendus à un commerçant. L’information a été confirmée par le média Bip radio, qui a souligné que la victime, une commerçante, a estimé le montant des préjudices qu’elle a subis à 5 millions de francs CFA.