Publicité

Le service régional de lutte contre la fraude Atlantique – Littoral de la douane béninoise a mené une opération le mardi 1er octobre 2023, qui a permis de mettre la main sur une importante quantité de drogue cachée dans une barque au large de Cotonou. Au total, 1804 boules de cannabis, d’un poids total de 931,600kg ont été saisies, nous apprend les sources sécuritaires.

L’opération a été menée le mardi 10 octobre 2023 dans l’intervalle de 11h à 20h sous l’œil vigilant du Lieutenant-Colonel Sadeck Orou Guidou et du commandant Modeste Doddougbé, respectivement Chef Brigade et Chef Brigade Adjoint du service régional de lutte contre la fraude Atlantique-Littoral de la douane béninoise. Les analyses effectuées par les éléments de l’OCERTID prouve qu’il s’agit bel et bien de la drogue qui était dissipé dans la barque.

Publicité

Selon les informations de Banouto, suite a des renseignements, des douaniers assistés des militaires se sont rendus aux larges de Cotonou. Une fois sur les lieux, ils ont interpellé une embarcation suspecte. L’occupant ayant constaté la présence des agents de contrôle a tenté de s’échapper en direction du pays voisin, le Nigéria mais rattrapé dans sa course.

Ainsi, les agents ont pris possession de la barque et l’ont ramené au poste de service régional de lutte contre la fraude Atlantique-Littoral. Au total, 22 sacs de ce produit ont été dénombrés dans la barque. Une analyse minutieuse effectuée des colis par l’OCERTID a permis de confirmer qu’il s’agit bien sûr de la drogue.