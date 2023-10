Publicité

Marine Le Pen a récemment rejoint le cortège de personnalités politiques françaises qui ont mis en cause Karim Benzema en relation avec des accusations liées à l'islamisme radical. L'attaquant de football, qui évolue actuellement en Arabie saoudite, a été la cible de remarques de la part de plusieurs personnalités de la sphère politique française dont Gérald Darmanin, Valérie Boyer, Éric Zemmour, et plus récemment, Marine Le Pen.

Les propos de Gérald Darmanin ont été les premiers à attirer l'attention sur le lien présumé entre Karim Benzema et les Frères musulmans, une organisation islamiste née en Égypte et classée comme "terroriste" par plusieurs pays, dont l'Égypte et l'Arabie saoudite. Ces allégations ont été formulées lors d'une apparition de Darmanin sur CNews. La présidente du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a emboîté le pas à ces accusations en déclarant sur les ondes de RMC que Karim Benzema avait manifesté une "complaisance pour l'islamisme le plus radical", qu'elle a qualifié de "fondamentalisme islamiste".

Elle a affirmé ces propos sans fournir de preuves ou d'éléments concrets pour étayer ses allégations. « Je n'ai pas les informations précises de Gérald Darmanin. Ce qui est sûr, c'est que M. Benzema a manifestement une complaisance pour l'islamisme le plus radical, que certains pourraient appeler fondamentalisme islamiste », a déclaré la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen sur RMC avant de poursuivre en ces termes : « C'est une évidence ».

Il est important de noter que ces accusations contre Karim Benzema sont controversées et ont suscité des réactions diverses au sein de la société française. Le joueur de football a toujours nié tout lien avec des mouvements islamistes ou terroristes, et il est soutenu par de nombreux collègues, amis, et membres de la communauté sportive.

Karim Benzema, l'illustre attaquant de football d'origine française, s'est érigé en figure emblématique du sport roi en France. Grâce à son talent il a marqué des générations de fans. Issu de la prolifique académie de Lyon, il a conquis l'Espagne en tant que pilier du Real Madrid, accumulant titres et distinctions. Malgré des controverses en dehors du terrain, Benzema continue d'éblouir par son jeu.