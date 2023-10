Publicité

Warren Buffett, le célèbre milliardaire et investisseur, est reconnu pour sa position très critique à l'égard du Bitcoin. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway en 2022, il a déclaré avec fermeté : "Si vous me disiez que vous possédez tous les bitcoins du monde et que vous me les offriez pour 25 dollars, je ne les prendrais pas." Cette prise de position illustre son scepticisme envers la cryptomonnaie la plus connue. Cependant, malgré son désintérêt pour le Bitcoin, Warren Buffett demeure un investisseur pragmatique.

Une analyse du portefeuille de sa société, Berkshire Hathaway, une société d'investissement dirigée par Warren Buffett et son associé Charlie Munger a révélé un investissement lucratif dans Nubank, une banque brésilienne spécialisée dans les cryptomonnaies. En juin 2021, Berkshire Hathaway a investi 500 millions de dollars dans Nubank, quelques mois avant son entrée en Bourse. Suite à la cotation de Nubank, Warren Buffett a de nouveau injecté 250 millions de dollars, portant la valeur de sa participation à 840 millions de dollars à ce jour.

Nubank a fait preuve de perspicacité en élargissant ses activités au-delà de l'échange de Bitcoin. La banque a lancé sa propre cryptomonnaie, le "nucoin", dont la valeur a depuis connu une croissance de 100 %, selon les médias américains. Malgré son opinion que le Bitcoin "ne produit rien", il est plausible que Warren Buffett ait suivi de près le succès de Nubank, une entreprise à laquelle il a accordé sa confiance.

Warren Buffett, âgé de 93 ans, est un investisseur chevronné dont les déclarations audacieuses ont marqué le passé. Cependant, il demeure un investisseur respecté dans le monde de la finance. Ses investissements fructueux couvrent divers secteurs, notamment la technologie (comme son investissement dans Apple), la finance (avec des actifs importants dans des entreprises telles que Bank of America, American Express et Moody), les biens de consommation courante (Coca-Cola et Kraft Heinz), ainsi que le secteur de l'énergie (avec des participations majeures dans Chevron et Occidental Petroleum).

Dans un de nos précédents articles, nous rapportons les précieux conseils du milliardaire Warren Buffett et du patron du géant du e-commerce Amazon pour réussir en affaire. "Selon lui, la clé du succès réside dans la capacité à ravir les clients. Il insiste sur le fait que cela va au-delà de la simple satisfaction client, car l'objectif doit être de les ravir. Pour Buffett, il est essentiel de garder constamment ses clients à l'esprit. Il encourage les entrepreneurs à y penser dès le matin, à y réfléchir pendant la journée, à y songer la nuit et même à en rêver.", avons nous écrit dans notre article