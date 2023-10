Publicité

497 candidatures ont été enregistrées pour le compte de la quatrième campagne d’inscription au fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaine des dépenses publiques. Les chiffres annoncés a l’issue d'un conseil des ministres le mercredi 18 octobre 2023 montrent que sur un total de 497 candidatures, 317 ont postulés pour le poste de Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances (DAF) et 180 se sont inscrits au poste de spécialiste des Marchés publics (SMP).

Le gouvernement du président Patrice Talon lors de sa traditionnelle rencontre hebdomadaire tenue le mercredi 18 octobre 2023, a approuvé les résultats du test et des entretiens individuels organisés pour le compte de la quatrième campagne d’inscription au fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois, de la chaine des dépenses publiques.

« A l’issue des résultats, 189 candidats sont qualifiés pour être soumis à raison de 74 pour le poste de DAF et 115 pour celui de SMP » peut-on lire dans le rapport. Le conseil des ministres a donc pris acte de ce rapport et demande la poursuite du processus qui sera consacré entre autres à l’enquête de moralité sous le contrôle du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, afin de sortir les résultats définitifs.

Rappelons que selon le rapport présenté au conseil, il faut avoir réunir la moyenne de 65/100 soit 13/20 avant d’être éligible à la phase d’enquête de moralité. Au total, 465 candidats ont pu réellement composer, soit 294 pour le poste de DPAF et 171 pour celui de SMP.