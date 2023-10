Publicité

En marge à la célébration de la 30-ème édition de la journée Mondiale des enseignants, le gouvernement du président Patrice Talon a organisé une cérémonie pour reconnaitre les efforts des enseignants béninois. Pour l’édition 2023, c’est la ville de Natitingou qui a accueilli les manifestations officielles le jeudi 12 octobre 2023 avec la présence effective du ministre de l’enseignement secondaire, les enseignants et représentants des organisations syndicales.

A l’occasion de cette cérémonie de reconnaissance de mérite aux enseignants, le ministre Kouaro Yves CHABI a, au nom de ses collègues ministre en charge de l’éducation, fait savoir que les gouvernants à divers niveaux ont opté pour des reformes afin de rendre le système éducatif béninois plus performant comme l’on le constate déjà.

Pour sa part, le représentant des organisations syndicales, M. Fabrice HOUNSOUNOU a d’abord reconnu les efforts du gouvernement dans le secteur éducatif au Bénin avant d’insister sur quelques points qui méritent également plus d’attention de la part des ministres en charge de l’éducation. Toute chose que reconnait le ministre, car selon lui « D’autres reformes sont en cours de concrétisation pour rendre notre système éducatif plus performant et attractif ». Il a donc profité pour énumérer quelques actions qui visent à améliorer les conditions des enseignants au Bénin.

Cette journée a été marquée par la cérémonie de remise des lettres de félicitation aux enseignants ayant obtenu les meilleurs résultats aux différents examens nationaux de l’année scolaire 2022-2023, et par la même occasion, les enseignants admis à faire valoir leurs droits à la retraite qui ont été également récompensés.