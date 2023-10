Publicité

La richesse d'Elon Musk, l'entrepreneur emblématique derrière Tesla, a connu des hauts et des bas récemment. Au cours de l'année 2023, sa fortune a oscillé de manière significative, enregistrant des fluctuations importantes. Les 16 milliards de dollars de réduction de richesse qu'il a subi après les résultats du troisième trimestre de Tesla ont fait les gros titres. Les actions de l'entreprise automobile ont chuté de 9,3 % en raison de bénéfices inférieurs aux attentes et de ventes trimestrielles en deçà des prévisions.

Cette baisse des actions de Tesla a eu un impact direct sur la richesse de Musk, car il détient une part substantielle de l'entreprise, soit 13 %. Cependant, malgré ces pertes apparentes, il est important de noter que Musk reste la personne la plus riche du monde, sa fortune s'élevant toujours à environ 209,6 milliards de dollars. Cela s'explique en grande partie par sa participation importante dans Tesla, dont la valeur boursière demeure considérable malgré les récentes turbulences.

Musk a évoqué lors d'une conférence téléphonique les effets des taux d'intérêt élevés sur la confiance des consommateurs, ce qui pourrait avoir contribué à la diminution des ventes de Tesla. La société a connu sa première baisse trimestrielle de ventes de l'année, livrant 435 059 véhicules. De plus, les marges de l'entreprise ont atteint leur plus bas niveau en plus de quatre ans, en partie à cause de réductions de prix répétées pour stimuler les ventes.

Néanmoins, malgré ces difficultés, la richesse de Musk a augmenté de manière spectaculaire en 2023, s'élevant de plus de 70 milliards de dollars. Ceci est principalement dû à la reprise des actions de Tesla, même si les indicateurs fondamentaux de l'entreprise ont montré des signes de détérioration. Après avoir été brièvement détrôné par Bernard Arnault de LVMH en tant que personne la plus riche du monde, Musk a rapidement repris sa position de leader incontesté.

Il est intéressant de noter que malgré les défis actuels, Tesla continue de promettre des livraisons massives, affirmant qu'elle fournira 1,8 million de véhicules à de nouveaux clients d'ici la fin de l'année. En outre, la société prévoit de lancer ses très attendus Cybertrucks, bien qu'avec un retard d'environ deux ans. En dépit de ses problèmes récents, Tesla reste le constructeur automobile le plus précieux au monde, ce qui laisse présager des développements futurs passionnants pour l'entreprise et son charismatique fondateur, Elon Musk.