La conquête de l'espace est un domaine qui a toujours suscité l'admiration et la fascination de l'humanité. Depuis les premières missions lunaires jusqu'à la construction de stations spatiales, l'exploration de l'espace a été le terrain de jeu des grandes puissances mondiales. Parmi elles, la Chine se démarque de plus en plus, avec des ambitions spatiales grandissantes qui pourraient bien la propulser au sommet de la hiérarchie spatiale mondiale.

Dans un contexte géopolitique en constante évolution, la Chine se positionne pour devenir une figure incontournable de l'orbite basse terrestre. Si la Russie, malgré sa perte de nombreux partenariats internationaux, reste une grande puissance spatiale, la Chine semble prête à la dépasser d'ici quelques années. Pour ce faire, elle mise notamment sur l'agrandissement de sa station spatiale, le Tiangong, et sur sa commercialisation auprès d'un public international. Lors du 74e Congrès international d'astronautique à Bakou, la Chine a exposé ses projets ambitieux pour le Tiangong.

Zhang Qian, un haut responsable de l'Académie chinoise de technologie spatiale (CAST), a dévoilé les grandes lignes de cette expansion spatiale chinoise. L'objectif est clair : passer de trois à six modules pour le Tiangong, et augmenter sa durée de vie de 10 à 15 ans. Concrètement, cette extension passera par l'installation d'un nœud de jonction, similaire aux modules Unity, Harmony et Tranquility de la Station spatiale internationale (ISS), sur le module Tianhe. Ce nœud de jonction sera équipé de six ports d'amarrage, permettant d'accueillir deux nouveaux modules habitables. Une avancée significative qui renforcera la capacité d'accueil de la station et ouvrira la porte à une collaboration internationale accrue.

Mais les ambitions chinoises ne s'arrêtent pas là. Les modules Tianhe et Wentian seront adaptés pour supporter des charges utiles externes, ouvrant ainsi la voie à une utilisation polyvalente de la station. De plus, l'utilisation de modules gonflables est envisagée, servant à la fois d'habitats potentiels et de démonstrateurs technologiques pour le programme habité lunaire chinois. La Chine ne se contente pas d'explorer l'espace, elle se prépare également à conquérir la Lune. Parmi les autres améliorations prévues pour le Tiangong, on peut noter l'installation d'imprimantes 3D, la mise en service de robots intelligents, et le renforcement des capacités du bras robotique déjà en service.

Un système d'observation de la Terre ainsi qu'un système de détection et d'alerte des débris spatiaux seront également mis en place pour garantir la sécurité des opérations spatiales. Enfin, un jumeau numérique de la station permettra un suivi et une gestion encore plus précis de ses opérations, renforçant ainsi la fiabilité de la mission chinoise.