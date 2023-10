Fermeture de la frontière Bénin – Niger : Yayi rassure les transporteurs

Par Charly Hessoun Commenter

Ce 7 octobre 2023, dans le but d'examiner les conditions de vie des transporteurs au parc de Malanville se dirigeant vers le Niger, l'ex-président de la République du Bénin et président d'honneur du parti « Les Démocrates », Yayi Boni, accompagné du président Eric Houndété, des députés Ogbon Djima, OROU TAMA Viviane, Malame MOUCOURE, Sariki Raoul, SOUNON Bouké, ainsi que des membres de son parti, est allé exprimer sa solidarité et sa compassion envers les habitants de cette région.