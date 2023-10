Publicité

Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre 2023, le Palais de Justice de Cotonou a été cambriolé par des individus non encore identifiés. C’est à la faveur de l’audience solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 le lundi 9 octobre 2023 que le président de la Cour d’appel de Cotonou, Justin Gbènamèto, est revenu sur ce qui s'est passé et a clarifié. À en croire Justin Gbènamèto, président de la Cour d’appel de Cotonou, les malfrats ont sillonné tous les bureaux du parquet général sans exception, y compris celui du procureur général et emporté divers objets.

Le président de la juridiction a fait savoir que la Cour d’appel de Cotonou a été « fréquemment » la cible des hors la loi qui y viennent voler des « climatiseurs et autres objets », malgré la présence des forces de sécurité ayant pour mission la surveillance de la maison. On en connaît désormais beaucoup plus sur les circonstances et les détails de ce cambriolage à la maison judicaire de Cotonou.

Publicité

Selon le président, une enquête est déjà ouverte pour mettre la main sur les auteurs de cet acte qui devient de plus en plus répétitif. La police scientifique est commise à la cause afin que les détails puissent être disponible les jours à venir. Le président, Justin Gbènamèto regrette amèrement ses actes qui surviennent dans la maison et profite pour interpeller sur la question le garde des sceaux, ministre de la justice afin que de pareille choses ne se reproduisent plus.