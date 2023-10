Internet: la Chine vole au secours d’un pays africain

Publicité

Internet joue aujourd’hui un très grand rôle dans l’économie mondiale. Depuis de nombreuses années, l’Afrique a enclenché un certain nombre de mécanismes pour s’approprier la technologie et en tirer le maximum de bénéfices. L’Ouganda fait partie de cette liste de pays africains qui possèdent l’une des politiques Internet les plus audacieuses du continent. Conscient de l’importance d’internet dans les stratégies de développement, Kampala ne lésine pas sur les moyens afin de se doter d’infrastructures de dernière génération.

Malgré les multiples efforts de l’État central, 41 % de la population de l’Ouganda n’a pas encore accès à Internet. Dans sa vision de mise en œuvre d’une infrastructure internet de qualité, le gouvernement ougandais peut compter sur le soutien de ses partenaires internationaux. En mars dernier, le pays d’Afrique Australe avait obtenu un prêt de 1 800 milliards de shillings (477,4 millions de dollars) de la Banque mondiale pour accélérer son accès à Internet.

Publicité

Suite à ce financement, l’Ouganda a signé un partenariat stratégique avec la Chine pour créer un écosystème de haut niveau qui va permettre la vulgarisation d’internet partout dans le pays. Les négociations entre la Chine et Kampala avaient débuté depuis le dernier sommet Chine-Afrique. Cet accord va donner la possibilité à l’Empire du Milieu de déployer son expertise sur l’ensemble du territoire ougandais et raccorder les zones les plus reculées à internet.

Au cours d’un récent entretien médiatique, Chris Baryomunsi, ministre de l’Information, des Technologies et de la Communication de l’Ouganda, a exprimé sa pleine satisfaction après la signature de l’accord avec la Chine. Il s’est exprimé en ces termes : « Nous sommes en train de relier les zones urbaines et rurales en utilisant les entreprises chinoises pour nous assurer que personne n’est laissé pour compte, et nous voulons que tout le monde bénéficie d’une connectivité Internet. Nous construisons des tours afin d’assurer une couverture complète de l’Internet ». Le processus de transformation numérique de l’Ouganda est en pleine marche.

Les premières autorités veulent faire du numérique un véritable levier de développement qui va créer des opportunités pour l’ensemble de la jeunesse. Des entreprises chinoises ont déjà été contactées pou exécuter ce projet d’envergure qui pourrait faire basculer la nation d’Afrique Australe dans une autre dimension. Les populations locales seront les grandes gagnantes. En effet, elles bénéficieront d’une couverture internet de bonne qualité avec des coûts très abordables. Avec une population estimée à 45,5 millions d’habitants, internet va constituer un véritable atout pour les Ougandais. Pays agricoles et miniers, internet peut permettre de dynamiser le secteur des biens et services. Un environnement économique stimulant pourrait voir le jour pour le plus grand bonheur de la population.