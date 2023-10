Publicité

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a récemment marqué l'histoire en effectuant sa première visite au siège de l'OTAN. Une visite qui intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes en Europe de l'Est, notamment en raison de l'invasion russe en Ukraine. Zelensky, visiblement préoccupé par les récents développements en Israël, a lancé un appel urgent aux dirigeants occidentaux pour renforcer le soutien à son pays. Zelensky a exprimé sa profonde inquiétude quant aux conséquences de la tragédie en Israël sur la contribution des alliés à l'Ukraine.

Au cours d'une conférence de presse, le numéro un ukrainien a appelé les occidentaux à montrer au peuple israélien qu'il n'est pas 'seul". "Ma recommandation aux dirigeants est d'aller en Israël, je pense, pour y soutenir les gens, juste les gens, je ne parle pas d'une quelconque institution, juste soutenir les personnes qui ont subi des attaques terroristes", a-t-il déclaré devant la presse. Le numéro un ukrainien n'a pas manqué d'aborder la question de la guerre dans laquelle son pays est empêtré depuis plus d'un an maintenant.

"Votre combat est notre combat"

Le président Zelensky a estimé que le conflit en cours dans son pays ne doit pas être relégué au second plan, car l'attention internationale risque de se détourner de l'Ukraine, mettant en péril la stabilité et la sécurité de la nation. À cet égard, sa visite à l'OTAN est un signal fort de l'importance cruciale de maintenir le soutien international. En rencontrant le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, Zelensky a clairement souligné que le combat de l'Ukraine est aussi celui de ses alliés occidentaux. Il a lancé un appel émotionnel en affirmant que "votre combat est notre combat, votre sécurité est notre sécurité".

Cela reflète le sentiment d'urgence qui règne en Ukraine face à la menace russe persistante. Outre son appel au soutien politique et diplomatique, Zelensky a également abordé la question cruciale de la défense. Il a demandé un renforcement des capacités de défense de l'Ukraine, notamment en ce qui concerne l'artillerie et la défense anti-aérienne. Il estime que ces éléments sont essentiels pour protéger l'économie, les citoyens et les infrastructures du pays, qui ont été la cible d'attaques russes dévastatrices par le passé.

Utiliser les actifs russes

Au cours de son intervention, le président Zelensk a appelé à utiliser les actifs russes confisqués depuis le début de la guerre pour aider l'Ukraine à tenir tête à la Russie de Vladimir Poutine. "Certaines voix s'élèvent pour dire qu'il n'y a pas d'argent pour aider l'Ukraine à se reconstruire. La réponse est très rapide : vous avez les actifs russes", a affirmé M Zelensky lors d'une conférence de presse en marge de sa visite au siège de l'Otan. "Ils nous ont détruits, nous pouvons utiliser cet argent. Trouvons la clé pour avoir cet argent russe et le dépenser pour la reconstruction de l'Ukraine." a-t-il poursuivi.