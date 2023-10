Dans le cadre des journées Fifa du mois d’octobre 2023, les Guépards du Bénin seront en stage à Casablanca au Maroc où ils vont disputer deux matchs amicaux internationaux face au Botswana le 13 octobre et Madagascar le 17 octobre. C’est dans ce cadre que le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr a rendu public ce samedi 30 septembre 2023 une liste de 26 joueurs qui joueront ces deux matchs amicaux. Sur cette liste, on note l’absence remarquable des deux capitaines de l’équipe nationale Stéphane Sessègnon et Khaled Adénon.

Par contre on note la présence d’un nouveau joueur en la personne de Steve-Waren Traoré, attaquant de Lokomotiv Sofia (première division bulgare). Le technicien franco-allemand a quand même fait confiance à certains « cadres » de la sélection nationale comme Saturnin Allagbé, Steve Mounié, Cédric Hountondji, Jodel Dossou, Sessi d’Almeida , Cèbio Soukou, David Kiki et Olivier Verdon. Les jeunes tels que Rachid Moumini, Tamimou Ouorou, Dodo Dokou, Imourane Hassane, Prince Ricardo Dossou, Rabiou Sankamao continuent de bénéficier de la confiance de Gernot Rohr. Rappelons que les Guépards du Bénin se préparent pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 où ils affronteront pour la 1ère et la 2ème journées respectivement l’Afrique du Sud et le Lesotho en novembre prochain. Il est à préciser que le Bénin évolue dans le groupe C en compagnie du Nigeria, de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Rwanda et du Lesotho.

Liste des 26 Joueurs convoqués

Gardiens : Saturnin. Allagbé, Marcel Dandjinou, Serge Obassa

Défenseurs : Youssouf Assogba, Cédric. Hountondji, David Kiki, Rachid Moumouni, Tamimou Ouorou, Yoan Roche, Rabiou Sankamao, Mohamed Tijani, Olivier Verdon

Milieux : Mattéo Ahlinvi, Sessi d’Almeida, Dodo Dokou, Imourane Hassane, Rodrigue Kossi, Cèbio Soukou, Junior Olaïtan, Prince Ricardo Dossou

Attaquants : Steve Mounié, Andréas Hountondji, Aiyegun Tosin, Jodel Dossou, David Tchétchao, Steve-Waren Traoré