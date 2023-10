Publicité

La Corée du Nord a récemment publié des lettres échangées entre le dirigeant nord coréen Kim Jong-un et le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, dans lesquelles les deux dirigeants se sont engagés à renforcer leurs relations bilatérales. Ces correspondances interviennent alors que la Corée du Nord et la Russie célébraient le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Kim Jong-un a adressé des félicitations à Vladimir Poutine pour ce qu'il a qualifié de victoire contre ce qu'il a décrit comme "l'hégémonie et la pression des impérialistes". Il a également exprimé sa solidarité envers la Russie face à la pression exercée par l'Occident concernant la situation en Ukraine. Ces lettres font suite à la visite de Kim Jong-un en Russie, où les deux dirigeants se sont entretenus pendant six jours. Cette visite a été le premier voyage officiel de Kim Jong-un à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Kim Jong-un s'est dit "extrêmement satisfait" des discussions "franches et complètes" qui ont eu lieu lors de sa visite en Extrême-Orient russe. Il a exprimé le désir de voir les relations entre les deux pays atteindre de "nouveaux sommets". Le dirigeant nord-coréen a également souligné l'importance de la solidarité et de la coopération bilatérales, et a exprimé sa conviction en leur développement futur.

Vladimir Poutine a également répondu à Kim Jong-un par le biais de lettres, qualifiant leur dernière réunion de preuve supplémentaire du renforcement des liens entre les deux pays. Le président russe a exprimé sa confiance dans la mise en œuvre des accords conclus lors de leurs discussions antérieures, et a souligné l'importance de la coopération constructive pour le bien-être des peuples des deux nations, ainsi que pour la sécurité et la stabilité dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est.

Au cours de leurs entretiens, Kim Jong-un et Vladimir Poutine ont abordé divers sujets, notamment la coopération militaire, un éventuel accord sur les armes, ainsi que le programme satellite de la Corée du Nord. Ces lettres et la récente rencontre entre les deux dirigeants témoignent de l'importance des relations entre la Corée du Nord et la Russie dans le contexte géopolitique actuel.