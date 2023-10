Publicité

Warren Buffett, l'investisseur légendaire, est depuis longtemps connu pour sa vision unique de la richesse et de l'héritage. Sa philosophie, basée sur la simplicité et la prudence financière, contraste fortement avec les normes souvent extravagantes associées à la richesse. Vivant dans la même maison depuis plus de six décennies, il incarne l'adage selon lequel ce qui compte le plus n'est pas la quantité de richesses que l'on accumule, mais la manière dont on les utilise. Récemment, une ancienne anecdote concernant sa fille a refait surface dans la presse.

En 2006, sa fille Susan a partagé un exemple concret de la philosophie de son père, le milliardaire Warren Buffett lors d'une apparition à l'émission "Good Morning America". À l'époque, elle avait demandé à son père un prêt de 41 000 $ pour rénover sa cuisine, afin de créer de l'espace pour la chaise haute de son bébé. La réponse de Warren Buffett a été simple et sans détour : "Va à la banque et fais-le comme tout le monde". Cette anecdote illustre clairement sa vision de l'argent et de la responsabilité financière.

La position de Buffett sur l'héritage est également particulièrement marquante. En 1977, chacun de ses trois descendants a reçu une somme de 90 000 $. Cependant, cette somme n'était pas un cadeau de leur père, mais plutôt un héritage provenant de la vente de la ferme de leur défunt grand-père. En dehors des cadeaux de Noël, c'est le seul héritage financier significatif que Warren Buffett a reconnu avoir offert à ses enfants. Il s'oppose vivement à l'idée d'une transmission de richesse automatique.

Cela ne date pas d'aujourd'hui que Warren Buffett, milliardaire américain de 91 ans, n'envisage pas de léguer sa vaste fortune à ses enfants. Il avait exprimé ses inquiétudes sur la justice de cette approche, déclarant en 2006 : "Il n’y a aucune raison pour que les futures générations Buffett dirigent des sociétés uniquement parce qu’ils sont mes descendants. Où est la justice dans cela ? Une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent mais pas assez pour qu’ils ne fassent rien."

Cependant, Warren Buffett est également réputé pour sa générosité envers des causes charitables. Jusqu'à présent, il a fait don de plus de 41 milliards de dollars, principalement à la Fondation Gates et aux fondations de ses enfants. En 2010, il a collaboré avec Bill Gates pour lancer l'initiative "Giving Pledge", encourageant les milliardaires à s'engager à donner au moins la moitié de leur richesse à des œuvres philanthropiques. Cette démarche reflète son désir de voir les richesses servir des causes plus vastes que la seule préservation de la richesse familiale.