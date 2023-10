Publicité

Elon Musk n’est plus à présenter. Le milliardaire américain dirige quelques-unes des entreprises les plus prospères de la planète. À la tête de Tesla, X (anciennement Twitter), SpaceX, le natif de Pretoria contribue grandement à façonner le monde de demain. Le quinquagénaire vient de débarquer avec force sur le marché des jouets pour enfants avec un miniquad électrique dénommé Cyberquad. Avec ce jouet futuriste, Elon Musk prépare les esprits à l’arrivée du Cybertruck. Le Cybertruck est un autre projet phare du patron de SpaceX. Il s’agit d’un pick-up unique en son genre qui selon certaines indiscrétions va bouleverser le marché de l’automobile. Elon Musk aime apporter de l’innovation et du sensationnel à ses créations.

Le Cyberquad ne fait pas exception à la règle. L’engin présente un design angulaire, aux airs d’un certain type de véhicule des années 80. Le Cyberquad propose des caractéristiques qui font la marque de fabrique de Tesla. On trouve de l’innovation partout. Le châssis est constitué d’acier, et le véhicule est alimenté par une batterie de 24 volts et 188 Wh. La motorisation est de 350 watts.

Publicité

L’autonomie totale de l’engin est de 19 kilomètres. En magasin, il vous sera proposé deux modes de vitesse au choix à savoir 6 km/h ou 13 km/h. Notez aussi la présence de suspension et frein à disque à l’arrière. Les enfants pourront s’installer confortablement sur un siège rembourré. Le Cyberquad est déjà disponible dans divers pays dont la France. Dans l’Hexagone, il est actuellement vendu au prix de 1 990 euros. Avec cette innovation, Elon Musk montre qu’il n’a pas de limites.

Celui qui est considéré comme l’un des hommes les plus influents de la planète repousse les limites du possible dans divers domaines. Sa capacité à innover fait de lui un entrepreneur visionnaire qui propose des outils et des solutions qui transforment notre quotidien. Chez Tesla, une innovation en appelle une autre et il est fort à parier que le Cyberquad n’est pas la dernière trouvaille de l’entreprise.

En rachetant X (anciennement Twitter) il ya quelques mois, Elon Musk voulait donner une nouvelle impulsion au réseau social. Il a apporté des réformes audacieuses, pas forcément très appréciées qui ont donné un nouvel élan à la plateforme sociale. Le milliardaire a déclaré qu’il va continuer à apporter des innovations afin de fluidifier la manière de communiquer entre les utilisateurs. 2024 sera une année charnière où plusieurs projets d’Elon Musk prendront forme